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Buone notizie per Chivu: Calha pronto al rientro, probabilmente in Champions. E si riparla di rinnovo

I continui infortuni e l'età avanzata del turco avevano fatto pensare a un possibile addio, ora si riparla di prolungamento

06 Ott 2026 - 08:55
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Chivu ha una rosa talmente ampia e di qualità che gli infortuni e i cali di forma dei suoi giocatori sono più sopportabili che da altre parti. Ci sono però alcuni giocatori imprescindibili. Uno è Lautaro, l'altro è colui che è il pilastro della manovra nerazzurra. Hakan Calhanoglu sembra aver superato il risentimento all'adduttore della coscia destra ed è pronto a mettersi a disposizione del suo allenatore. Ha ripreso ad allenarsi in gruppo ma è probabile che Chivu decida di non rischiarlo subito dopo la sosta, sabato contro il Parma. Molto più logico attendere la gara di Champions contro il Club Brugge

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Visti gli acciacchi degli ultimi tempi e un'età non proprio verde per un giocatore, la soluzione più logica prevederebbe un rientro graduale in squadra. Rivedendo il campo, comunque, Calha ha anche la possibilità di dimostrare ai suoi dirigenti di essere ancora un giocatore in grado di poter fare la differenza nel nostro campionato. E' per quello che i canali tra il suo entourage e l'Inter non si sono mai interrotti. La scadenza del contratto arriverà a fine stagione e in tanti si sono chiesti quanto valesse la pena pensare a un rinnovo. In realtà la dirigenza nerazzurra ha sempre voluto attendere il responso del campo restando convinta che il regista turco possa ancora dare molto all'Inter.

Di certo, l'eventuale rinnovo sarebbe al ribasso. La formula prevederebbe una parte fissa di 6,5 milioni di euro e bonus, anche elevati, legati soprattutto al numero di presenze. Si farà insomma il possibile per evitare di perderlo a parametro zero. 

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