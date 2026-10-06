Buone notizie per Chivu: Calha pronto al rientro, probabilmente in Champions. E si riparla di rinnovo

Chivu ha una rosa talmente ampia e di qualità che gli infortuni e i cali di forma dei suoi giocatori sono più sopportabili che da altre parti. Ci sono però alcuni giocatori imprescindibili. Uno è Lautaro, l'altro è colui che è il pilastro della manovra nerazzurra. Hakan Calhanoglu sembra aver superato il risentimento all'adduttore della coscia destra ed è pronto a mettersi a disposizione del suo allenatore. Ha ripreso ad allenarsi in gruppo ma è probabile che Chivu decida di non rischiarlo subito dopo la sosta, sabato contro il Parma. Molto più logico attendere la gara di Champions contro il Club Brugge.