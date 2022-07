Bastoni: "Puntiamo al massimo. Lukaku? Ci farà vincere come due anni fa"

INTER

Il difensore nerazzurro alla Gazzetta: "La festa scudetto del Milan? Sono state immagini dure da digerire"

"Non ho mai avuto il minimo dubbio di lasciare l’Inter, qui ho tutto ciò che serve per stare bene ed esprimermi al meglio. Sono contento di esserci, mi vedo ancora per tanti anni con questa maglia e, nel mentre, spero di vincere ancora tanto". Con queste parole, Alessandro Bastoni, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha dichiarato il suo amore per il club nerazzurro. Il difensore, classe 1999, ha poi commentato il mercato, in particolare, la possibile partenza di Skriniar: "Milan si è integrato perfettamente negli anni e noi ci siamo integrati a lui nel reparto che abbiamo costruito insieme. In più, è il mio migliore amico nel gruppo. Sarebbe davvero un peccato ci lasciasse proprio ora, spero che resti. Penso che faremo ancora tante grandi cose insieme. Tenere il nostro asse portante è decisivo, in generale, ragazzi come Handanovic e Skriniar incarnano lo spirito interista: sono decisivi per conservare nel gruppo".

Facendo il punto sul campionato che sta per iniziare, Bastoni, individua nella Juve la principale rivale della stagione: "Si è molto rinforzata, la vedo come l’avversaria più pericolosa. Ha preso tanti giocatori forti come Di Maria, Pogba e Bremer: sarà una corazzata". E se è vero che la vecchia signora è tornata: "È anche vero che l’Inter non se n’è mai andata… Sappiamo le nostre qualità e la nostra forza, abbiamo vinto lo scudetto due anni fa e abbiamo tutto per ripeterci".

Sul ritorno di Lukaku: "Ho ritrovato la stessa identica bella persona e lo stesso grandissimo attaccante. Non sono stato colpito dalla sua scelta: quando ti trovi così a tuo agio da qualche parte, ci vuoi in qualche maniera tornare. È un sentimento naturale e umano. Lo abbiamo riaccolto alla grande, non ci sono né rimpianti né rimorsi: basta solo che ora ci faccia vincere come 2 anni fa...".