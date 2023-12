Inter, Bastoni verso il rientro: il messaggio su Instagram

inter

Il difensore si è allenato ancora a parte, come previsto: niente Napoli, ma punta a esserci contro l'Udinese tra una settimana

La foto dell'allenamento di oggi e una sola emoji, ma decisiva: una clessidra. Alessandro Bastoni scalpita per rientrare in campo, non sarà contro il Napoli come previsto visto l'allenamento personalizzato nella giornata di sabato ma l'obiettivo è rientrare per Inter-Udinese prevista tra una settimana, in modo da poter essere al top della forma tre giorni dopo quando a San Siro arriverà la Real Sociedad nella sfida che sarà decisiva per il primo posto - utile anche in chiave sorteggio ottavi di finale - nel girone D di Champions League.

Infortunatosi al polpaccio a Coverciano, mentre era in ritiro con la Nazionale, Bastoni ha saltato le sfide di campionato contro la Juventus e di Champions contro il Benfica. Simone Inzaghi lo aspetta a braccia aperte per tamponare l'emergenza difensiva, vista la contemporanea assenza di Benjamin Pavard.

A proposito del francese, non manca molto anche per il suo rientro: dopo la lussazione della rotula del ginocchio sinistro di inizio novembre tutto sta andando per il meglio tanto che c'è una speranza di vederlo contro il Bologna, in Coppa Italia, a fine mese. Le previsioni erano di un rientro tra fine 2023 e inizio 2024, quindi la tempistica risulta in linea.

