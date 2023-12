Inter a Napoli per rispondere alla Juventus in chiave scudetto

verso napoli-inter

Sfida scudetto allo stadio Maradona, i nerazzurri coi titolarissimi per controsorpassare i bianconeri

In casa Inter, probabilmente, la vittoria della Juventus al 94' sul campo del Monza verrà presa come ulteriore spunto per approcciare il match di domani sera a Napoli nel giusto modo: con un pari bianconero, come il gol di Valentin Carboni - tra l'altro di proprietà nerazzurra - aveva potuto lasciar supporre, anche non perdere al Maradona sarebbe stato un buon risultato. E invece, non sarà ammesso nessun calo di attenzione perché i tre punti serviranno a tenere a distanza la squadra di Mazzarri oltre a operare il controsorpasso su quella di Allegri.

Una forma di allenamento mentale che segue l'insegnamento in Champions League di Lisbona, dove proprio un cattivo approccio al match oltre a una formazione ricca di alternative ai titolari aveva portato allo 0-3 dei primi 45 minuti. Inzaghi dunque si attenderà dalla squadra la giusta risposta psico-fisica alla pressione che la Juve sta mettendo all'Inter, sia perché arriva dopo la reazione avuta nella ripresa contro il Benfica (rimonta, ricordiamo, incominciata prima dell'inserimento di alcuni titolari, a testimonianza che l'allenatore ha in mano tutto il gruppo e il gruppo al completo ha la corretta applicazione mentale) sia per dimostrare che alcuni passi a vuoto delle scorse annate, soprattutto in campionato, non sono più all'ordine del giorno visto il dichiarato obiettivo della seconda stella.

Va comunque ricordato che l'Inter affronterà una formazione che sarebbe riduttivo descrivere come indietro di 8 punti e reduce da una sconfitta in Champions: il Napoli campione in carica, oltre a ritrovare Osimhen dall'inizio, sembra aver già beneficiato della cura Mazzari e per quanto certi difetti, soprattutto nella retroguardia, siano ancora da sistemare, è rivale pericolosissima, a maggior ragione tra le mura amiche.

L'anno scorso finì 3-1, una lezione che potrebbe servire anche domani. Sotto di un uomo dal 41' per l'espulsione di Gagliardini, l'Inter dopo essere andata sotto per il gol di Anguissa era riuscita a pareggiare nel finale con Lukaku eppure aveva preso due gol nel finale. Attenzione massima sino al 90' e oltre: lo ha dimostrato ieri la Juve, dovrà dimostrarlo domani l'Inter. In palio c'è la vetta del campionato.

