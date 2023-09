Inter, l'esito degli esami di Arnautovic: starà fuori due mesi

INTER

Il tecnico piacentino deve ingegnarsi senza l'austriaco: per lui distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra

Il ko di Arnautovic ha parzialmente rovinato la festa dell'Inter a Empoli. I nerazzurri sono sì a punteggio pieno dopo cinque giornate, ma hanno perso un pezzo importante nelle rotazioni offensive. Un bel guaio considerato il calendario fittissimo. E lo stop si preannuncia tutt'altro che breve come è facile intuire anche dalla nota pubblicata dallo stesso club di Viale della Liberazione: "Marko Arnautovic si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano - si legge -. Per l'attaccante nerazzurro distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime settimane". "Grazie a tutti, compagni e tifosi, per l’affetto. Torno presto! Sempre Forza Inter!" il suo messaggio su Instagram.

A Inzaghi restano quindi 'solo' Lautaro Martinez, Thuram e Sanchez, quest'ultimo ancora alla ricerca della miglior condizione fisica. Non si farà inoltre ricorso al mercato degli svincolati: ci sono già soluzioni interne per colmare alla mancanza dell'austriaco. In tal senso è stato chiaro Marotta: "Peccato perché si era inserito bene, ma resteremo così".

Per Arnautovic si dovrà attendere circa due mesi: a non aiutare lo staff del tecnico interista è la condizione di Alexis Sanchez, che ha esordito lo scorso mercoledì in occasione della sfida in casa della Real Sociedad. Il cileno ha bisogno ancora di carburare: in sostanza non è pronto per partire dal 1'.

ARNAUTOVIC KO, INZAGHI STUDIA SOLUZIONI - Ecco allora che ad aiutare Inzaghi potrebbe essere Mkhitaryan e Klaassen, quest'ultimo ancora a caccia dell'esordio. Sono loro infatti, i due elementi che potrebbero avanzare il raggio d'azione supplendo così alla mancanza di Arnautovic. L'ex Roma specialmente, ha già svolto il ruolo di seconda punta in passato, oltre a saper ricoprire anche la posizione di trequartista. In questa situazione ovviamente, a fare gli straordinari dovrà essere il capitano, ossia Lautaro Martinez.

ARNAUTOVIC KO, SARR IN PRIMA SQUADRA A dare una mano, numericamente almeno, a Simone Inzaghi potrebbe essere un gioiellino della Primavera di Chivu, vale a dire Amadou Sarr . L'attaccante senegalese classe 2004, arrivato all'Inter nel 2018, è una prima punta di piede sinistro di buona tecnica e grande rapidità nonostante l'altezza (190 centimetri). Con la Primavera nerazzurra è cresciuto molto, per quanto ovviamente, sia dal punto di vista tecnico che tattico è ancora piuttosto acerbo. Ma Inzaghi ha già avuto modo di apprezzarne le caratteristiche, non a caso oggi si è allenato con la prima squadra.

