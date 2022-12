Amichevoli, Reggina-Inter 0-2: Lukaku torna al gol, a segno anche Dzeko

REGGINA-INTER 0-2

Servono 81' ai nerazzurri per sbloccare il derby dei fratelli Inzaghi. Sorride Simone, col gol del bosniaco e il raddoppio del belga, che forniscono ottimi segnali in vista del Napoli



© italyphotopress Simone Inzaghi ritrova Romelu Lukaku e si gode un Edin Dzeko in grande spolvero. Sono queste le principali indicazioni della sfida tra l'Inter e la Reggina, che metteva di fronte Simone e Pippo Inzaghi in un autentico derby familiare. La sfida si sblocca all'81', quando Dzeko trova la rete del vantaggio, poi nel finale ecco il 2-0 di Big Rom: 88' in campo per la coppia offensiva nerazzurra, che potrebbe essere schierata anche contro il Napoli.

La sfida tra i fratelli Inzaghi va a Simone, che vede la sua Inter capitalizzare le tante occasioni solo nel finale: Dzeko e Lukaku trovano il gol nel 2-0 alla Reggina e si candidano ad essere la coppia offensiva contro il Napoli. Inzaghi sceglie l'attacco pesante, col belga e il bosniaco, ma la prima occasione è degli amaranto: Onana salva i nerazzurri con una super-parata sulla conclusione di Gagliolo. L'Inter esce comunque alla distanza e domina nella zona offensiva, con gli attaccanti molto ispirati: Lukaku costringe Ravaglia all'intervento, mentre Dzeko spreca due buone chances. L'ultima occasione del primo tempo, che si chiude a reti inviolate, è ancora di Big Rom: il belga colpisce di testa, ma la sfera termina sul palo. L'avvio di ripresa vede l'ingresso di Fabbian, gioiello della Reggina ma di proprietà dell'Inter, e una chance per parte: Dzeko sfiora il "gollonzo", Onana salva sulla conclusione al volo di Giraudo. Dopo la girandola dei cambi, la sfida si sblocca all'81': il gol porta la firma di Dzeko, che colpisce di testa sul corner di Calhanoglu. All'87' ecco il meritato bis dell'Inter, col ritrovato Lukaku a sfruttare l'assist di un ottimo Dimarco e superare con l'esterno sinistro Ravaglia, impreciso nell'uscita. Il finale è vibrante, col palo colpito da Gosens per l'Inter e Canotto per la Reggina. Finisce comunque 2-0 per i nerazzurri, che sorridono per l'ottima prestazione di Dzeko e Lukaku: un gol a testa e una buona intesa per gli attaccanti, col belga a colpire anche il palo. Inzaghi, che aspetta Lautaro, potrebbe aver trovato le armi anti-Napoli.