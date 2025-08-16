Inter-Olympiacos, Dimarco sostituito al 30': le condizioni dell'esterno

© IPA
Dopo aver trovato il gol che ha sbloccato la partita, Federico Dimarco ha dovuto alzare bandiera bianca al 30' di Inter-Olymipiacos. La sostituzione però dovrebbe essere stata soltanto precauzionale: per Dimarco si tratterebbe soltanto di una contusione alla coscia destra.
L'italiano infatti è uscito sulle sue gambe e dopo aver scambiato qualche parola con Chivu ha preso posto in panchina. Sia il tecnico nerazzurro che l'esterno italiano non sono sembrati particolarmente preoccupati: l'esterno dovrebbe essere regolarmente a disposizione per l'esordio in Serie A dell'Inter.
