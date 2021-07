Amichevoli: l'Inter di Inzaghi comincia con un successo, Lugano ko ai rigori

AMICHEVOLI

I nerazzurri vincono la prima amichevole stagionale dagli undici metri dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, segnano D'Ambrosio e Satriano. Dal dischetto decidono le parate di Radu e Ranocchia

Inizia con una vittoria nella Lugano Region Cup l'avventura sulla panchina dell'Inter di Simone Inzaghi, che vede da vicino il ko al debutto prima della rimonta dei campioni d'Italia, che da 0-2 pareggiano 2-2 vincendo poi ai rigori. A Cornaredo, la prima occasione per i nerazzurri, privi di quasi tutti i big così come di Sensi e del nuovo acquisto Calhanoglu, arriva al 23': Satriano conclude di destro da posizione angolatissima, colpendo il palo sinistro. Al 30', però, il Lugano trova l'1-0: Lavanchy ci prova con il sinistro, Handanovic para, ma sulla ribattuta si fionda Lovric, che a porta vuota insacca e porta in vantaggio gli svizzeri. Passano appena cinque minuti e arriva il raddoppio: lo firma Facchinetti con un preciso destro all'angolino basso sugli sviluppi di un corner. Al 38', però, D'Ambrosio sfrutta l'uscita completamente sbagliata di Baumann sul calcio d'angolo battuto da Dimarco e deposita in rete a porta vuota, siglando l'1-2 e riaprendo la partita.

Nella ripresa, Inzaghi non fa sostituzioni, ma l'Inter cambia completamente, soprattutto nella testa: il protagonista è Satriano, che prima sfiora il palo, poi al 54' firma il 2-2 con un sinistro all'incrocio su assist di Agoumé. I primi cambi arrivano al 61', con Radu e Skriniar che prendono il posto di Handanovic e Dalbert. Al 65', brivido per i nerazzurri: Abubakar si gira in area su Dimarco e conclude di destro, trovando l'ottimo intervento dell'ex Genoa. All'ultimo minuto, Skriniar segna di testa su calcio di punizione, ma la rete viene annullata. Si va così ai rigori: tra i campioni d'Italita sbaglia solo Gagliardini, mentre Radu è super su Guidotti e Covilo. L'ultimo tiro dal dischetto spetta a Ranocchia, che regala la Lugano Region Cup all'Inter e un primo sorriso a Simone Inzaghi.