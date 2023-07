Amichevoli: l'Inter debutta con un 3-0 al Lugano

TEST IN CASA

Nel primo test stagionale ad Appiano Gentile, i nerazzurri superano gli elvetici grazie ai gol di Fabbian, Sensi ed Esposito

Inizia con una vittoria la stagione 2023/2024 dell'Inter: i nerazzurri superano 3-0 il Lugano nel primo test amichevole. Ad Appiano Gentile, la formazione di Inzaghi, che parte con Bisseck e la coppia Lautaro-Correa in attacco, si impone con i gol di Fabbian, che apre le marcature al 15' dopo un'azione partita proprio dal nuovo acquisto, di Sensi, che al 40' raddoppia su punizione, e di Sebastiano Esposito, che chiude i giochi all'85'.

Inizia con un successo per 3-0 la stagione 2023/2024 dell'Inter, che vince il primo test amichevole contro il Lugano. Ad Appiano Gentile, nella consueta sfida che da anni apre il precampionato dei nerazzurri, Inzaghi parte con il nuovo acquisto Bisseck dal primo minuto e con big come De Vrij e Mkhitaryan, rispolverando inoltre la coppia argentina Lautaro-Correa in attacco. A sbloccare la sfida, però, è il classe 2003 Fabbian, che conclude al volo dopo un rimpallo partito da un'azione insistita proprio dell'ex Aarhus. Il raddoppio, invece, arriva a cinque minuti dall'intervallo ed è una splendida punizione di Stefano Sensi, che mette all'incrocio la sfera che entra in porta dopo aver colpito per due volte la traversa.

Nel secondo tempo, il tecnico nerazzurro ripropone inizialmente lo stesso undici, per poi cambiare a metà ripresa richiamando alcuni big come De Vrij, Mkhitaryan, Lautaro e Correa e inserendo, tra i subentrati che sostituiscono interamente i titolari, anche il terzo portiere Raffaele Di Gennaro, con Filip Stankovic che si accomoda in panchina. Al posto del Toro entra Sebastiano Esposito che, all'85', chiude i giochi con un destro preciso e potente che non lascia scampo a Deana. Gli errori di Celar, invece, non regalano la rete della bandiera al Lugano: i nerazzurri ottengono così il primo successo nel loro precampionato.