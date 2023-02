Inter, Acerbi: "Partita molto complicata, servirà equilibrio per 90 minuti"

verso inter-porto

Il difensore alla vigilia della Champions League: "Contro l'Udinese potevamo anche perdere. Inzaghi sempre sul pezzo"

© Getty Images Francesco Acerbi avvisa l'Inter: "Contro il Porto servirà equilibrio per 90 minuti, con l'Udinese per esempio potevamo anche perdere perché dopo un buon primo tempo nel secondo siamo andati troppo all'arrembaggio e se poi prendi gol...". Il difensore nerazzurro parla degli avversari di Champions League: "Un match che si prepara da solo, loro hanno qualità e gamba, sbagliano poco e conoscono questo tipo di palcoscenico: sarà un confronto complicato". Infine, su come ha ritrovato Inzaghi dopo la Lazio: "Molto tranquillo quando serve, sempre sul pezzo e pronto a darci carica: è sempre uguale, anzi l'ho ritrovato anche più in forma (sorride, ndr)".

LE PAROLE DI ACERBI

Affrontate un Porto in salute. Quanto è importante aver ritrovato la solidità difensiva?

"Domani sarà una gara importante, conosciamo le loro qualità e la loro abitudine a giocare queste competizioni. È una squadra di qualità, fisica, brava nella ripartenza, esperta. Sarà una gara difficile, noi cerchiamo sempre di migliorare ogni allenamento e ogni partita, di subire il meno possibile. Sappiamo che il singolo può risolvere la partita".

Sempre sull'aspetto difensivo. Questione di concentrazione?

"Abbiamo fatto un buon primo tempo, nel secondo siamo andati troppo all'arrembaggio. Potevamo anche perdere, se fanno gol diventa una gara in cui sei a pensare cosa avevi sbagliato. Lì devi avere più equilibrio, per me è un discorso di generosità: tutti vogliono segnare, ma non va bene perché poi capita di perdere e parli di un'altra partita. Serve equilibrio nei novanta minuti, sapendo che le partite durano 95 minuti".

Come ci arriva l'Inter a questa partita?

"Queste partite si preparano da sole, mentalmente si prepara da sola. Vogliamo fare un grande risultato, ci vorrà molto equilibrio, i dettagli faranno la differenza".

Come ci arrivi tu?

"Io do sempre il massimo. Sarà molto emozionate, la preparo come sempre con concentrazione e attenzione, provando a fare meno sbavature possibili".

Cosa cambia aver davanti Calhahoglu o Brozovic?

"Sono due giocatori molto forti, Brozovic è uno che in quel ruolo lì quando sta bene è veramente forte. Calha sta facendo un grandissimo campionato, sono due giocatori che vogliono la palla, cercano la giocata e si muovono tanto. Chi gioca fa sempre bene".

L'aspetto più pericoloso del loro 4-4-2?

"Giocano da tanto insieme, hanno gamba, sbagliano poco e sono abituati a giocare queste partite. Hanno grande qualità, per questo sarà difficile".