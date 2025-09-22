Acerbi: "Ho rifiutato la convocazione di Spalletti, non l'Italia. Vecchio? Chi se ne frega"

A inizio carriera Acerbi ha avuto una dipendenza da alcol: "Non ero un alcolizzato ma il calcio passava in secondo piano perché volevo divertirmi. Avevo anche deciso di smettere, ero depresso, il calcio mi serviva più che altro a scacciare i pensieri, andavo ad allenarmi perché dovevo". Subentra anche la malattia (nel luglio 2013 scopre di avere un tumore al testicolo, ndr): "Non avevo sintomi ma valori del sangue sballati. Mi dissero che rimuovendolo, sarei tornato in campo in un mese. Eppure dopo qualche mese ebbi una recidiva. Ma dopo una vacanza, senza un perché, mi sveglio e decido di togliere i superalcolici: avevo di nuovo voglia di allenarmi, nel giro di tre settimane non ho più toccato alcol".