Inter, tre partite in Serie A senza vincere: non succedeva dal 2023

L'Inter di Cristian Chivu sta attraversando il peggior momento realizzativo della gestione recente, non riuscendo a ottenere i tre punti per tre giornate consecutive di Serie A, un'astinenza che in casa nerazzurra non si registrava dalle cinque gare senza successi dell'era Inzaghi nella primavera del 2023. La squadra è reduce da una striscia negativa culminata nel pareggio interno per 1-1 contro la Fiorentina, arrivato dopo l'identico punteggio rimediato con l'Atalanta e il pesante ko nel derby contro il Milan, estendendo a quattro i match senza gioie se si considera anche lo 0-0 nell'andata di Coppa Italia contro il Como.