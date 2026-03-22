Inter, Esposito: "Quell'ultima occasione...speriamo entri giovedì con l'Italia"
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Francesco Pio Esposito penserà a lungo alla sua ultima occasione in Fiorentina-Inter. Almeno fino a...giovedì, quando potrà rifarsi nello spareggio Italia-Irlanda del Nord con la Nazionale.
Dopo il gol che aveva sbloccato immediatamente la partita, la girata per il 2-1 e la doppietta personale è stata bloccata da un gran De Gea: "A fine partita, ho subito pensato al rammarico per quell'ultima occasione. Bravo De Gea, sicuramente, ma forse potevo fare qualcosa in più. Speriamo che, se non è entrata oggi, possa entrare giovedì con l'Italia", ha detto a Dazn.
Nel complesso, l'analisi della gara di Esposito sottolinea il calo della ripresa: "Siamo partiti bene, con l'approccio giusto, trovando il gol. Ma dopo la Fiorentina è stata brava a prendere campo, meritando il pari. Sapevamo che sarebbe stata una gara importante per noi, siamo dispiaciuti, ma restiamo a +6 e tutto è ancora nelle nostre mani".