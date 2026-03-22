Inter, Esposito: "Quell'ultima occasione...speriamo entri giovedì con l'Italia"

Dopo il gol che aveva sbloccato immediatamente la partita, la girata per il 2-1 e la doppietta personale è stata bloccata da un gran De Gea: "A fine partita, ho subito pensato al rammarico per quell'ultima occasione. Bravo De Gea, sicuramente, ma forse potevo fare qualcosa in più. Speriamo che, se non è entrata oggi, possa entrare giovedì con l'Italia", ha detto a Dazn.