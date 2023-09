Inter tra campo, bilancio e interessi mediorientali: tornano i conti di... Zhang

INTER

La squadra vola in campionato, il passivo cala e le attenzioni sulla società possono fare gola a Suning

© inter.it Tra campo, bilancio e "due diligence" in corso, l'Inter prosegue il suo cammino vincente in campionato, vede sensibilmente migliorare la sua situazione finanziaria e si prepara a valutare - così almeno scrive ancora Tuttosport - un'offerta di acquisto che presto potrebbe arrivare nelle mani del presidente Steven Zhang. Di quanto la squadra di Inzaghi stia facendo in Serie A e delle conseguenze dell'infortunio di Arnautovic si è scritto altrove. Per il bilancio, invece, annotiamo qui che domani, martedì 26 settembre, è previsto un Consiglio di Amministrazione che ha all’ordine del giorno proprio la chiusura del consuntivo 2022/2023, la cui approvazione avverrà poi nella consueta Assemblea dei soci di fine ottobre.

Secondo quanto stimato da Calcio e Finanza, al 30 giugno 2023 la società nerazzurra avrebbe registrato un passivo di circa 80 milioni di euro, risultato in chiaro miglioramento rispetto al rosso di 140 milioni della gestione precedente. Un risanamento dei conti su cui ha pesato in positivo lo straordinario cammino in Champions League culminato con la finale di Istanbul, con gli introiti Uefa e almeno 80 milioni di ricavi dallo stadio. Entrate che hanno permesso all'Inter di attutire l'impatto negativo dei mancati introiti dettati dall'insolvenza di Digitalbits. Un buco di circa 30 milioni in parte compensato dall’accordo con Paramount+, attuale main sponsor. E a proposito di bilanci e situazione societaria, si diceva che anche oggi il quotidiano Tuttosport scrive del futuro del club su cui c'è il forte interesse da parte di due fondi di investimento mediorientali (si parla di Investcorp e Mudabala) che avviata la due diligence sui conti del valuterebbero la società intorno al miliardo e 300 milioni di euro: "Parametri che hanno convinto banca Raine - conclude il quotidiano - a sentirsi ormai sul rettilineo finale per il passaggio di proprietà, anche se Steven Zhang non ha ancora rinunciato all’intenzione di rifinanziare il debito con Oaktree".