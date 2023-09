Inter, attesa per gli esami di Arnatuvovic:  Inzaghi ha due soluzioni interne per l'attacco

INTER

Il tecnico piacentino deve ingegnarsi: il club nerazzurro non farà alcun intervento sul mercato

Il ko di Arnautovic ha parzialmente rovinato la festa dell'Inter a Empoli. I nerazzurri sono sì a punteggio pieno dopo cinque giornate, ma hanno perso un pezzo importante nelle rotazioni offensive. Un bel guaio considerato il calendario fittissimo. Ad Inzaghi restano quindi 'solo' Lautaro Martinez, Thuram e Sanchez, quest'ultimo ancora alla ricerca della miglior condizione fisica. Non si farà inoltre ricorso al mercato degli svincolati: ci sono già soluzioni interne per colmare alla mancanza dell'austriaco. In tal senso è stato chiaro Marotta: "Peccato perché si era inserito bene, ma restero così"

Dicevamo di Arnautovic, che tra oggi e domani si sottoporrà agli esami di rito: domenica, ad ora di pranzo, ha lasciato il Castellani di Empoli in stampelle. Si prospetta uno stop di almeno due mesi, e l'augurio dei nerazzurri è che la lesione ai flessori della gamba sinistra sia di secondo grado per non sforare i 60 giorni di stop. Altrimenti il quadro si farebbe più buio. Ad aiutare non è nemmeno la condizione di Alexis Sanchez, che ha esordito lo scorso mercoledì in occasione della sfida in casa della Real Sociedad. Il cileno ha bisogno ancora di carburare: in sostanza non è pronto per partire dal 1'.

Ecco allora che ad aiutare Inzaghi potrebbero essere Mkhitaryan e Klaassen, quest'ultimo ancora a caccia dell'esordio. Sono loro infatti, i due elementi che potrebbero avanzare il raggio d'azione supplendo così alla mancanza di Arnautovic. L'ex Roma specialmente, ha già svolto il ruolo di seconda punta in passato, oltre a saper ricoprire anche la posizione di trequartista. In questa situazione ovviamente, a fare gli straordinari dovrà essere il capitano, ossia Lautaro Martinez.