Inter senza pause, ora il Leverkusen: tutto ok per Bastoni, Acerbi verso il rientro

Più gioca e più cresce e si fa famelica: è l'Inter di Simone Inzaghi che da fine settembre a oggi ha messo in fila undici vittorie e due pareggi tra campionato e Champions. E se la cosa non fa quasi notizia è perché questa squadra ha evidentemente raggiunto un livello altissimo. A differenza di altri colleghi (a cui ha risposto, chiamato in causa, con grande acume) il tecnico nerazzurro non gioca a nascondino: cerca il massimo, come è giusto che sia, con quel che ha, che è molto, ed è il primo a riconoscerlo e a valorizzarlo. Una notte di riposo dopo l'ottima prestazione contro il Parma e subito dunque si riparte: il Leverkusen è il prossimo ostacolo, passaggio potenzialmente già decisivo per gli ottavi di Champions.