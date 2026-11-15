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Inter, problemi alla pianta del piede per Zielinski: dalla Polonia dubbi sui tempo di recupero

Il ct Jan Urban ha genericamente parlato di un problema superabile in "tre giorni o tre settimane"

15 Nov 2026 - 11:06
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Pinetina oggi chiusa, si riapre domani. La squadra, al netto degli ultimi rientranti (Carlos Augusto, Akanji e Zielinski), è attesa al lavoro martedì ma Lautaro, Thuram, Bonny e Stankovic riprenderanno i rispettivi programmi già lunedì mattina. Per l'ivoriano e il serbo tempi lunghi, torneranno arruolabili solo a dicembre, il capitano e Marcus invece viaggiano verso la convocazione contro l'Atalanta, primo dei nove match che l'Inter disputerà dalla ripresa fino a Natale. Da Thuram sono arrivate indicazioni confortanti già in settimana, subito dopo il suo rientro dal ritiro francese: dovrebbe tornare in gruppo a metà settimana. Lautaro si allena sul campo già da diversi giorni e dopo un mese di assenza freme per riprendere il suo posto: al momento è più sì che no, ma il ricordo della ricaduta della stagione passata (lo stop dopo i 65 minuti giocati contro la Roma al rientro dopo il problema al polpaccio accusato col Bodo) impone cautela e un'attenta valutazione. 

Il nuovo punto di domanda riguarda invece Zielinski: Piotr si è fermato in nazionale, non è entrato nella lista dei 23 per la partita di ieri della Polonia contro la Romania a Bucarest ed è in dubbio per la Svezia, attesa martedì a Breslavia. Sulle sue condizioni, dopo che inizialmente si era parlato di un problema virale, è intervenuto il ct Jan Urban che ha genericamente parlato di "un problema alla pianta del piede" che "potrebbe essere risolto in tre giorni o in tre settimane". Come dire, si naviga a vista. Quindi, ora come ora la sua presenza contro la Svezia resta possibile, ma solo domani si avrà la certezza di una sua convocazione o meno. L'Inter, ovviamente, segue con attenzione e attende notizie.

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