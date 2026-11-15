Inter, problemi alla pianta del piede per Zielinski: dalla Polonia dubbi sui tempo di recupero

Pinetina oggi chiusa, si riapre domani. La squadra, al netto degli ultimi rientranti (Carlos Augusto, Akanji e Zielinski), è attesa al lavoro martedì ma Lautaro, Thuram, Bonny e Stankovic riprenderanno i rispettivi programmi già lunedì mattina. Per l'ivoriano e il serbo tempi lunghi, torneranno arruolabili solo a dicembre, il capitano e Marcus invece viaggiano verso la convocazione contro l'Atalanta, primo dei nove match che l'Inter disputerà dalla ripresa fino a Natale. Da Thuram sono arrivate indicazioni confortanti già in settimana, subito dopo il suo rientro dal ritiro francese: dovrebbe tornare in gruppo a metà settimana. Lautaro si allena sul campo già da diversi giorni e dopo un mese di assenza freme per riprendere il suo posto: al momento è più sì che no, ma il ricordo della ricaduta della stagione passata (lo stop dopo i 65 minuti giocati contro la Roma al rientro dopo il problema al polpaccio accusato col Bodo) impone cautela e un'attenta valutazione.