PAGELLE DI ITALIA-FRANCIA

Le pagelle di Italia-Francia: Pio, doppietta da 8. Che bravo Cambiaghi, male Gigio e Seba Esposito

Il numero 9 segna la sua rete azzurra numero 9 in sole 14 presenze. Per l'esterno del Bologna assist e rigore procurato. Donnarumma, errore da matita blu come quello di Sebastiano Esposito dal dischetto

di Matteo Dotto
12 Nov 2026 - 22:58
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ITALIA

DONNARUMMA 5 - Da matita blu l'errore che regala il gol a Olise. Vero che prima (su Rabiot) e dopo (su Barcola e ancora su Rabiot) si riscatta ma il pasticcio dello 0-1 non può valergli la sufficienza.

KAYODE 7 - Ormai è il padrone della fascia destra. Fisico, tecnica e intelligenza tattica. Una bella scoperta targata Mancini.

SCALVINI 7 - In trincea spazza con chiusure sempre puntuali in una partita che vedeva la Francia senza una punta centrale di ruolo.

BASTONI 7 - Un po' passivo sul gol di Olise, per il resto una prestazione pulita, di personalità. Bella una sua uscita perentoria palla al piede nei minuti finali.

CALAFIORI 7 - Nel primo tempo tiene bene la posizione su Olise, qualche errore di precipitazione ma la preziosa riconquista del pallone nell'azione che porta al secondo rigore azzurro.

FRATTESI 6.5 - Si conferma incursore letale, con quel sinistro chirurgico sull'assist di Dimarco che fa mettere la freccia alla Banda Mancini. Qualche sbavatura tattica sottolineata dal ct in corso d'opera (dal 73' DOUMBIA SV)

TONALI 6.5 - Meglio in copertura che in costruzione. Provvidenziali un paio di recuperi quando, nel primo tempo, il forcing francese ci stava mettendo in difficoltà.

BARELLA 6.5 - Corre come una trottola, a volte non è lucidissimo ma è comunque prezioso e ringhia sempre sui centrocampisti avversari (dal 90' RICCI SV)

S. ESPOSITO 5 - Pesa ovviamente il pessimo rigore calciato che poteva dare il vantaggio agli azzurri. Impegna Maignan nel primo tempo, per il resto una partita senza grandi spunti offensivi e con un paio di buoni recuperi difensivi (dal 61' VERGARA 6.5 - Entra bene in partita conquistando il secondo rigore azzurro).

P. ESPOSITO 8 - La zampata vincente che accende la partita degli azzurri e il rigore decisivo che la chiude. Prima e dopo lotta e sgomita cercando di tenere alta la squadra. Nono centro in azzurro in 14 presenze: se continua così può davvero fare la storia (dal 90' SCAMACCA SV)

CAMBIAGHI 7.5 - Un assist e un rigore procurato. Decisiva nel primo tempo la sua sgroppata sulla fascia sinistra con dribbling su Gusto e palla in mezzo per l'1-1 di Pio Esposito. Nella ripresa si guadagna il penalty sempre ai danni di Gusto (dal 61' DIMARCO 6.5 - Pronti via, al primo pallone mette il fiocco sulla palla del 2-1 di Frattesi).

Allenatore MANCINI 7 - La sua Italia comincia male, ma dopo i primi venti minuti rientra in partita e finisce per disputare una gara di personalità che fa ben sperare per la sfida di domenica a Bruxelles

FRANCIA

MAIGNAN 6; GUSTO 4 (dal 76' KUMBEDI SV), UPAMECANO 4, JACQUET 4, TRUFFERT 5.5 (dal 77 DIOUF SV); CHERKI 6 (dall'82' CAMAVINGA SV), DA CUNHA 5.5, RABIOT 5.5; OLISE 6.5, DOUE 6 (dal 77' MAYULU SV), BARCOLA 6 (dal 77' KROUPI SV). Allenatore ZIDANE

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