Calcio
IL BIG MATCH

Napoli, i dubbi della vigilia: Neres e il provino per l'Inter, Buongiorno verso la panchina

Il brasiliano prova a stringere i denti, pronti Lang e Elmas. Conte non parla alla vigilia dopo il turno infrasettimanale

10 Gen 2026 - 11:50

Il Napoli si avvicina al big match di domenica sera in casa dell'Inter con tanta voglia di tornare alla vittoria dopo il pareggio casalingo contro il Verona. 

La squadra di Antonio Conte, che non parlerà nella conferenza alla viglia della sfida come da abitudine del club nelle settimane in cui si gioca anche il turno infrasettimanale, proverà a ripetere il successo (3-1) dell'andata al Maradona e a ottenere una vittoria che lo vedrebbe accorciare il distacco dalla capolista nerazzurra di un solo punto. 

Il grande dubbio del Napoli riguarda David Neres. L'esterno brasiliano, infortunatosi alla caviglia nella partita contro la Lazio, non è ancora al meglio. Nella mattinata di sabato, l'ultimo provino nell'allenamento di rifinitura: se il test darà esito positivo, Neres sarà convocato, per andare almeno in panchina. 

In caso contrario, Lang e Elmas sono i favoriti per completare il tridente offensivo insieme a Hojlund. L'alternativa riguarda Politano avanzato sulla trequarti, con il conseguente spostamento di Di Lorenzo nel ruolo di esterno di centrocampo. In questo caso, ci sarebbe Buongiorno confermato nel terzetto difensivo al fianco di Rrahmani e Juan Jesus, titolari inamovibili nell'ultimo periodo. In porta, ovviamente Milinkovic-Savic.

Sulla fascia sinistra, per il 3-4-2-1 azzurro, torna invece Spinazzola dal 1'. Pochissimi dubbi a centrocampo: la coppia formata da Lobotka e McTominay (in gol all'andata) è una certezza per Conte. Ovviamente anche a causa delle assenze, visto che sono ancora indisponibili De Bruyne, Anguissa e Gilmour

Alla pari di Lukaku, che non ha ancora recuperato pienamente dalla lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra e per cui non ci sono tempi certi sulla data di rientro. 

napoli
david neres
antonio conte
serie a
inter
probabili formazioni

