Inter Miami, Messi al pubblico messicano: "Noi 3 Copa America, voi?"

Gol con polemica per la prima partita (un'amichevole) del 2025 dell'Inter Miami di Lionel Messi contro i messicani del Club America. L'argentino, dopo aver segnato il gol dell'1-1 su assist di Suarez, fischiato per tutto il match dal pubblico avversario prima si è voltato di spalle indicando il suo nome, poi con i gesti della mano gli ha mandato un messaggio come a dire "Io ne ho tre e voi?". La Pulce si riferisce alle tre Copa America vinte dall'Argentina contro le zero vinte dal Messico.