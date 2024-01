Inter, Lautaro scalpita ma col Verona è più probabile la coppia Thuram-Arnautovic

© inter.it

Anno nuovo, calendario sempre intasato: dal 2023 al 2024 cambia poco o nulla per l'Inter, depennati per forza di cose gli impegni in Coppa Italia si aggiunge infatti l'appuntamento in Supercoppa di metà gennaio. Prima della Lazio in Arabia, ci sono Verona e Monza in campionato. A seguire (tenuto anche conto di una eventuale finale in caso di vittoria contro in biancocelesti) la Fiorentina come preludio al big match di inizio febbraio contro la Juve. Dosaggio delle energie, dunque, rotazioni e recupero degli infortunati: un lavoro minuzioso per Simone Inzaghi. Iniziando dal ritorno in campo contro l'Hellas il 6 gennaio.