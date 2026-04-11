Lautaro assente, ma sui social carica l'Inter: "È il momento di tirare fuori le p..."
"E di nuovo...è il momento di tirare fuori le p...". Non poteva essere più chiaro Lautaro Martinez, che dalle stories di Instagram lancia un messaggio di incoraggiamento ai compagni dell'Inter, pronti ad affrontare il Como senza di lui domenica sera.
Il Toro è ai box per un risentimento al polpaccio e dovrebbe saltare le prossime tre gare della squadra di Cristian Chivu, dopo il ritorno con doppietta contro la Roma.