Inter, Lautaro: "Emozionante aver raggiunto Mazzola. Il lavoro paga"

Con il suo gol immediato ha sbloccato il match contro la Lazio, ma Lautaro Martinez è anche diventato il quarto marcatore all time dell'Inter: "Sono emozionato, è un traguardo che non avrei pensato di raggiungere. Il lavoro paga sempre, per me il gol ha grande importanza ma cerco sempre di fare il meglio per la squadra". L'Inter arriva alla pausa in testa alla classifica con il derby all'orizzonte: "Contro la Lazio era molto importante, volevamo tornare in vetta. Abbiamo preparato bene la partita pressando alto".