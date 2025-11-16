Inter: Chivu e lo staff a cena da Zanetti per fare gruppo

Nonostante la sosta del campionato veda molti giocatori dell'Inter impegnati con le rispettive Nazionali, lo staff tecnico di Cristian Chivu continua il lavoro quotidiano alla Pinetina. Per cementare ulteriormente il gruppo e lo spirito nerazzurro, il tecnico e i suoi uomini hanno scelto di ritrovarsi anche fuori dalle mura di Appiano Gentile: l'intero staff ha partecipato a una cena in compagnia nel ristorante di Javier Zanetti. Il vicepresidente dell'Inter ha voluto immortalare il momento, postando sui social la foto di gruppo accompagnata dalla didascalia: "Famiglia".