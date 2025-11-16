Logo SportMediaset

Calcio

Inter: Chivu e lo staff a cena da Zanetti per fare gruppo

16 Nov 2025 - 13:00
© instagram

© instagram

Nonostante la sosta del campionato veda molti giocatori dell'Inter impegnati con le rispettive Nazionali, lo staff tecnico di Cristian Chivu continua il lavoro quotidiano alla Pinetina. Per cementare ulteriormente il gruppo e lo spirito nerazzurro, il tecnico e i suoi uomini hanno scelto di ritrovarsi anche fuori dalle mura di Appiano Gentile: l'intero staff ha partecipato a una cena in compagnia nel ristorante di Javier Zanetti. Il vicepresidente dell'Inter ha voluto immortalare il momento, postando sui social la foto di gruppo accompagnata dalla didascalia: "Famiglia".

13:00
Inter: Chivu e lo staff a cena da Zanetti per fare gruppo
PER SITO INTERVISTA BRIATORE SRV
12:00
Flavio Briatore: "La Juventus ha preso gente sbagliata, serve stabilità"
11:00
Roma: Ranieri operato al ginocchio, ha atteso la sosta per non lasciare la squadra
10:31
Mondiali: Svizzera virtualmente qualificata, Kosovo ai playoff
09:34
Serie A, prossimo turno: domenica Inter-Milan e Cremonese-Roma