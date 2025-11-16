Logo SportMediaset

Calcio

Inter, Chivu a Madrid per vedere Miami-Washington di NFL

16 Nov 2025 - 16:00
Cristian Chivu (Inter) © Getty Images

Cristian Chivu (Inter) © Getty Images

Mentre il prossimo weekend lo vedrà affrontare l'impegno cruciale del Derby della Madonnina, il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, si è concesso un day off per coltivare la sua grande passione sportiva: il football americano. L'allenatore nerazzurro è volato a Madrid ed è tra gli 84.000 fortunati spettatori che assisteranno dal vivo all'attesissima tappa spagnola della NFL: Dolphins contro Commanders (Miami vs Washington), con kickoff alle 15:30 al Santiago Bernabéu, la nuova casa del Real Madrid. Il tecnico romeno non ha mai nascosto il suo interesse per la NFL, tanto da ammettere in passato: "Non guardo Juve-Milan, perché ho la serata libera e c'è la NFL in tv".

In tema di football americano, Mediaset trasmetterà su Canale 20 Baltimore Ravens-Cincinnati Bengals nella notte tra giovedì 26 novembre e venerdì 27 novembre nel Thanksgiving day.

