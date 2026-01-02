Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
il lutto

Tragedia Crans-Montana, addio a Emanuele Galeppini: la promessa del golf muore a 16 anni nel rogo

Dramma a Crans-Montana: tra le vittime c'è il 16enne Emanuele Galeppini, promessa del golf. Il cordoglio della Federazione

02 Gen 2026 - 10:25

Il golf italiano piange una sua giovane stella. Si spegne la speranza per Emanuele Galeppini: il 16enne, nato a Genova ma residente a Dubai, è stato identificato tra le vittime del devastante incendio scoppiato la notte di Capodanno al locale "Constellation" di Crans-Montana.

Il dolore della Federgolf

 La conferma è arrivata direttamente dalla Federazione Italiana Golf, che ha affidato ai social un commosso messaggio di cordoglio: "Piangiamo la scomparsa di Emanuele, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici. Rimarrai per sempre nei nostri cuori".

La disperata ricerca del padre

 La tragedia assume contorni ancora più strazianti ricostruendo le ultime ore. Il nome di Emanuele figurava nella lista dei dispersi diffusa dalla Farnesina. Suo padre, che lo aveva sentito per l'ultima volta a mezzanotte per gli auguri, ha vissuto un calvario per tutto Capodanno. L'uomo si era recato davanti ai resti del locale e aveva fatto il giro degli ospedali della zona, lanciando appelli disperati visto che aveva la certezza che il figlio si trovasse all'interno del bar al momento del rogo. Poi, la drammatica notizia.

Leggi anche

Dramma Dos Santos: il talento del Metz gravemente ustionato nell'esplosione di Crans-Montana

emanuele galeppini
crans-montana
morto

Ultimi video

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

01:29
L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

01:23
La battaglia dei sessi

La battaglia dei sessi

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:37
Conegliano sempre al top

Conegliano sempre al top

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

04:35
DICH MATTARELLA CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Mattarella: "Tutta l'Italia farà il tifo per voi"

02:36
MCH CERIMONIA

Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri

03:51
DICH BUONFIGLIO ONE TO ONE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Ho scelto la Brignone portabandiera perché su di lei ha influito l'aspetto umano"

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

I più visti di Altri Sport

Da Sinner al volley pigliatutto, passando per Furlani: i momenti più iconici del 2025

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

Morto Davide Tizzano, addio al presidente del canottaggio due volte oro alle Olimpiadi

Oltre 700 persone nella Basilica di Capodimonte per l'ultimo saluto a Davide Tizzano

Noblesse oblige: Kilian Jornet "premia" i top dello sport outdoor del 2025

Luxury Padel 2025, parata di stelle: Barella in tribuna. A Dida l'anello MVP

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:25
Crans-Montana, addio a Emanuele Galeppini: la promessa del golf muore a 16 anni
09:58
Inter, ecco le maglie 2026/27: torna l'oro sulla Home, la Away è in stile baseball
09:58
Juve, attenta: per Chiesa si inserisce la Roma
09:45
Jeremy Clarkson e quella passione per Range Rover
09:44
Le condizioni di Lukaku bloccano Lucca? La variabile sul mercato del Napoli