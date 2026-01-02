Tragedia Crans-Montana, addio a Emanuele Galeppini: la promessa del golf muore a 16 anni nel rogo

La tragedia assume contorni ancora più strazianti ricostruendo le ultime ore. Il nome di Emanuele figurava nella lista dei dispersi diffusa dalla Farnesina. Suo padre, che lo aveva sentito per l'ultima volta a mezzanotte per gli auguri, ha vissuto un calvario per tutto Capodanno. L'uomo si era recato davanti ai resti del locale e aveva fatto il giro degli ospedali della zona, lanciando appelli disperati visto che aveva la certezza che il figlio si trovasse all'interno del bar al momento del rogo. Poi, la drammatica notizia.