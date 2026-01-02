Tragedia Crans-Montana, addio a Emanuele Galeppini: la promessa del golf muore a 16 anni nel rogo

Dramma a Crans-Montana: tra le vittime c'è il 16enne Emanuele Galeppini, promessa del golf. Il cordoglio della Federazione
Il golf italiano piange una sua giovane stella. Si spegne la speranza per Emanuele Galeppini: il 16enne, nato a Genova ma residente a Dubai, è stato identificato tra le vittime del devastante incendio scoppiato la notte di Capodanno al locale "Constellation" di Crans-Montana.
La conferma è arrivata direttamente dalla Federazione Italiana Golf, che ha affidato ai social un commosso messaggio di cordoglio: "Piangiamo la scomparsa di Emanuele, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici. Rimarrai per sempre nei nostri cuori".
La tragedia assume contorni ancora più strazianti ricostruendo le ultime ore. Il nome di Emanuele figurava nella lista dei dispersi diffusa dalla Farnesina. Suo padre, che lo aveva sentito per l'ultima volta a mezzanotte per gli auguri, ha vissuto un calvario per tutto Capodanno. L'uomo si era recato davanti ai resti del locale e aveva fatto il giro degli ospedali della zona, lanciando appelli disperati visto che aveva la certezza che il figlio si trovasse all'interno del bar al momento del rogo. Poi, la drammatica notizia.