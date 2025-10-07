Logo SportMediaset
Calcio

Il presidente del Milan Club Perth: "Per Milan-Como lo stadio sarà pieno"

07 Ott 2025 - 19:06
© Getty Images

Milano, 7 ott. (LaPresse) - "Stamattina ci siamo svegliati con questa bellissima notizia, c'è tanto entusiasmo in città", ha esordito così al microfono della Redazione Sport del Giornale Radio Rai il presidente del Milan club di Perth, Gianni Nasri. La notizia che Milan-Como di campionato si giocherà in Australia il 7 o l'8 febbraio per l'indisponibilità di San Siro a causa delle Olimpiadi invernali, è stata accolta con impazienza a Perth: "Non vediamo l'ora", ha proseguito Nasri, "già un anno fa, quando Milan e Roma vennero a giocare un'amichevole qui, lo stadio era pieno, e tantissimi erano vestiti di rossonero. Il nostro è il Milan Club più grande d'Australia, contiamo 150 iscritti, e messi tutti insieme i club rossoneri australiani, contano più tifosi che in ogni altro Paese extraeuropeo. L'Optus Stadium è un impianto all'avanguardia da 19mila posti, ristrutturato di recente. Il prezzo di un biglietto si aggira attorno ai 60-70 euro e siamo già stati contattati dall'Italia per dare tutta l'assistenza necessaria per poter assistere a Milan-Como".

Da più parti sono state espresse perplessità riguardo alle temperature elevate previste a febbraio, in piena este australiana, ma Nasri al microfono di Radio1 ha tenuto a precisare: "è vero, a Febbraio la temperatura a Perth può arrivare anche a 40 gradi, ma se si giocherà di sera non ci saranno problemi con il caldo". Nasri ha concluso escludendo che il calcio non sia seguito in quella zona d'Australia: "Qui lo viviamo intensamente come in Italia, abbiamo i nostri riti e l'unica variante è che scorre tanta birra nei pub dove ci riuniamo un paio d'ore prima di entrare allo stadio per vedere la partita. Siamo impazienti di abbracciare i nostri idoli, sicuramente il più atteso è Modric per quello che sta facendo vedere con la maglia rossonera".

SRV RULLO ROMA CAPOLISTA NUMERI DA SOGNO 6/10 SRV

La Roma sogna con Gasperini

DICH MARCO PALESTRA UNDER 21 7/10 DICH

Under 21, Palestra: "Abbiamo due gare molto impegnative"

DICH TOMMASO BERTI UNDER 21 7/10 DICH

Berti: "La Nazionale è un sogno che si realizza"

Ok DICH GATTUSO Kean e Chiesa

Gattuso: "Chiesa non si sente al 100 per cento, Kean deve dare di più"

DICH MAROTTA SU STADIO DICH

Marotta: "Lo stadio nuovo deve rispondere a tutte le esigenze di modernità"

DICH GATTUSO SU ISRAELE DICH

Gattuso su Israele: "Non c'è una bella aria, ci sono tante pressioni"

Ecco i nuovi talenti

Ecco i nuovi talenti

Serie A in Austalia

Serie A in Australia

Marotta: "Modric spot positivo per il nostro campionato"

Marotta: "Modric spot positivo per il nostro campionato"

SRV RULLO COPERTINA CAMPIONATO (MUSICATO) 6/10

Napoli-Roma mini fuga, ma tutti vogliono lo scudetto

SRV RULLO LA SERIE A SI SVUOTA (MUSICATO) 6/10 SRV

La Serie A si svuota: pausa nazionali, viaggi e “pericoli”

SRV JUVENTUS RULLO OK ATTACCO

Vlahovic, David, Openda: Juve, un attacco senza gol

SRV RULLO JUVE MALANNO "PAREGGITE" 6/10 SRV

Juve e il malanno 'pareggite': quale la cura per Tudor?

DICH BALDINI PRE SVEZIA DICH

Italia U21, Baldini: "Dobbiamo essere affamati"

SRV RULLO MILAN RIMPIANTI POST JUVENTUS 6/10 SRV

Milan, il tempo dei rimpianti

Serie B, Banca Ifis diventa Official Bank Partner
19:06
Il presidente del Milan Club Perth: "Per Milan-Como lo stadio sarà pieno"
18:50
Udinese: lesione al bicipite della coscia sinistra per Kristensen
18:40
Cremaschi: "Parma è una chance che non potevo sprecare"
18:05
Dopo Busquets anche Jordi Alba annuncia il ritiro: "Il calcio mi ha dato tutto"