Il presidente del Milan Club Perth: "Per Milan-Como lo stadio sarà pieno"

Milano, 7 ott. (LaPresse) - "Stamattina ci siamo svegliati con questa bellissima notizia, c'è tanto entusiasmo in città", ha esordito così al microfono della Redazione Sport del Giornale Radio Rai il presidente del Milan club di Perth, Gianni Nasri. La notizia che Milan-Como di campionato si giocherà in Australia il 7 o l'8 febbraio per l'indisponibilità di San Siro a causa delle Olimpiadi invernali, è stata accolta con impazienza a Perth: "Non vediamo l'ora", ha proseguito Nasri, "già un anno fa, quando Milan e Roma vennero a giocare un'amichevole qui, lo stadio era pieno, e tantissimi erano vestiti di rossonero. Il nostro è il Milan Club più grande d'Australia, contiamo 150 iscritti, e messi tutti insieme i club rossoneri australiani, contano più tifosi che in ogni altro Paese extraeuropeo. L'Optus Stadium è un impianto all'avanguardia da 19mila posti, ristrutturato di recente. Il prezzo di un biglietto si aggira attorno ai 60-70 euro e siamo già stati contattati dall'Italia per dare tutta l'assistenza necessaria per poter assistere a Milan-Como".