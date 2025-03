Il maltempo ferma Pisa-Mantova: si gioca domani alle 15. Fiorentina-Juve, scongiurato il rinvio

Arrivano le prime conseguenze sul calcio che conta del maltempo che sta colpendo Toscana ed Emilia Romagna. In Serie B infatti, è stata rinviata la partita tra Pisa e Mantova in programma nel pomeriggio di sabato. "L'allerta rossa per rischio idraulico persisterà fino al pomeriggio inoltrato, per cui oggi la partita Pisa-Mantova non si gioca" l'annuncio del sindaco di Pisa Michele Conti alla stampa. Colpa dell'ondata di piena dell'Arno che sta passando molto lentamente: il grado di allerta non può essere declassato. Il match, come comunicato dalla Serie B, è stato riprogrammato per domenica 16 marzo alle ore 15.