Protagonista di una doppietta ieri sera nel corso di Genoa-Lecce, Fabio Miretti si è tolto qualche sassolino parlando del suo futuro: "Un ritorno alla Juve? Non ci penso. Ho la testa sul Genoa, mancano 9 partite e dobbiamo provare a vincerne il più possibile per aspirare anche a qualcosa in più della salvezza".