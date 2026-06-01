Juve, fissata una nuova amichevole estiva

01 Giu 2026 - 11:46
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L'agenda dell'estate bianconera si arricchisce di un nuovo appuntamento. Il prossimo 25 luglio, infatti, la Juventus sfiderà lo Standard Liegi: l'amichevole si disputerà allo Stade de Sclessin, in Belgio, in un incrocio che in gare ufficiali manca dalla Coppa dei Campioni del 1982. Il calcio d'inizio è fissato alle 20. La sfida si inserisce nel calendario di amichevoli - che vedrà i bianconeri opposti anche a Basilea, Chelsea, Inter e Palermo - fondamentali per mettere minuti nelle gambe e affinare la condizione in vista della partenza ufficiale della nuova stagione.

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