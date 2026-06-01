Spalletti lascia la Juve, ma è il figlio Federico: andrà a caccia di talenti per il Genoa

Chicco Spalletti, così viene chiamato da amici e parenti, parla ben 5 lingue ed è laureato in filosofia. Ha conseguito un Master in filosofia analitica in Svizzera e su LinkedIn si è descritto così: "In questo lasso di tempo la mia passione per il calcio non mi ha mai abbandonato, ho anzi sempre più coadiuvato calcio e filosofia, tramite studio di tattica, statistica e analisi dei giocatori".