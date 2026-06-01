Spalletti lascia la Juve, ma è il figlio Federico: andrà a caccia di talenti per il Genoa

Il figlio di Luciano Spalletti lascerà la Juve. Federico, ingaggiato nel 2024 durante l'era Giuntoli come osservatore del club bianconero, ha rifiutato l'offerta di rinnovo del contratto proposta dalla società e andrà quindi in scadenza e dirà addio. La sua nuova destinazione sarà il Genoa, a partire da luglio, quando firmerà il nuovo contratto. Pare che la scelta del figlio dell'allenatore toscano sia dovuta alla volontà di operare in un club diverso rispetto a quello in cui lavora il papà.
Chicco Spalletti, così viene chiamato da amici e parenti, parla ben 5 lingue ed è laureato in filosofia. Ha conseguito un Master in filosofia analitica in Svizzera e su LinkedIn si è descritto così: "In questo lasso di tempo la mia passione per il calcio non mi ha mai abbandonato, ho anzi sempre più coadiuvato calcio e filosofia, tramite studio di tattica, statistica e analisi dei giocatori".
La sua prima esperienza è stata nel 2023 all'Udinese, poi lo ha chiamato la Juventus dove si è occupato soprattutto di settore giovanile. Per lui adesso una nuova avventura in rossoblù.