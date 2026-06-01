Spalletti lascia la Juve, ma è il figlio Federico: andrà a caccia di talenti per il Genoa

01 Giu 2026 - 11:23
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
 Luciano Spalletti © IPA

 Luciano Spalletti © IPA

Il figlio di Luciano Spalletti lascerà la Juve. Federico, ingaggiato nel 2024 durante l'era Giuntoli come osservatore del club bianconero, ha rifiutato l'offerta di rinnovo del contratto proposta dalla società e andrà quindi in scadenza e dirà addio. La sua nuova destinazione sarà il Genoa, a partire da luglio, quando firmerà il nuovo contratto. Pare che la scelta del figlio dell'allenatore toscano sia dovuta alla volontà di operare in un club diverso rispetto a quello in cui lavora il papà. 

Chicco Spalletti, così viene chiamato da amici e parenti, parla ben 5 lingue ed è laureato in filosofia. Ha conseguito un Master in filosofia analitica in Svizzera e su LinkedIn si è descritto così: "In questo lasso di tempo la mia passione per il calcio non mi ha mai abbandonato, ho anzi sempre più coadiuvato calcio e filosofia, tramite studio di tattica, statistica e analisi dei giocatori".

La sua prima esperienza è stata nel 2023 all'Udinese, poi lo ha chiamato la Juventus dove si è occupato soprattutto di settore giovanile. Per lui adesso una nuova avventura in rossoblù.

Ultimi video

01:46
Rabiot senza Allegri

Rabiot senza Allegri

02:01
DICH INACIO X SITO 31/5 SRV

Inacio: "Convocazione un momento incredibile"

02:12
Le parole di Donnarumma

Le parole della "chioccia" Donnarumma

02:02
Stelle bosniache

Stelle bosniache tra Italia e Mondiale

01:32
Veleno De Bruyne

De Bruyne al veleno contro Conte

01:52
Milan-Leao, sipario

Milan-Leao, cala il sipario

00:48
MCH FESTA MONZA VERTICALE MCH

Monza in A, la festa dei tifosi in centro

00:22
MCH FESTA MONZA ORIZZONTALE MCH

Il Monza sfila tra i tifosi sul bus scoperto

02:07
DICH DONNARUMMA 30/5 DICH

Donnarumma: "Mi sono sentito in dovere di dare la mia disponibilità"

01:28
Trofeo dei licei milanesi

Trofeo dei licei milanesi

02:28
A Budapest è tutto pronto

A Budapest è tutto pronto

02:30
Il futuro della Nazionale

Il futuro della Nazionale

02:11
Baldini ne ha per tutti

Baldini ne ha per tutti

01:30
Ora Frattesi può salutare

Ora Frattesi può salutare

03:03
ADL e gli allenatori

ADL e gli allenatori

01:46
Rabiot senza Allegri

Rabiot senza Allegri

I più visti di Calcio

DICH BALDINI CT ITALIA PER SITO 29/5 DICH

Baldini a sorpresa: "Punto su Donnarumma e Pio per... le Olimpiadi"

MCH FESTA MONZA ORIZZONTALE MCH

Il Monza sfila tra i tifosi sul bus scoperto

DICH BERGOMI SU INTER E NAZIONALE SRV

Bergomi ha le idee chiare: "Inter, prendi Paz. In nazionale sogno Guardiola"

La panchina del Milan

Quale panchina per il Milan

Allegri al Napoli: parola ai tifosi

Allegri al Napoli: parola ai tifosi

Milan-Leao, sipario

Milan-Leao, cala il sipario

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:46
Juve, fissata una nuova amichevole estiva
 Luciano Spalletti
11:23
Spalletti lascia la Juve, ma è il figlio Federico: andrà a caccia di talenti per il Genoa
11:22
L'eterno James Milner dice basta: annunciato il ritiro dal calcio a 40 anni
11:04
Mondiali 2026: risolto problema visti, Sudafrica in partenza per Usa
10:11
Mondiali 2026: Argentina arrivata in Usa, su coda aereo numero 10 Messi