L'eterno James Milner dice basta: annunciato il ritiro dal calcio a 40 anni

James Milner, recordman di presenze in Premier League con 658 partite giocate, ha annunciato la conclusione della propria carriera da giocatore sui suoi canali social. Il centrocampista inglese ha esordito in massima serie nazionale nel 2002 da sedicenne vestendo la maglia del Leeds, la sua carriera è poi proseguita con Swindon Town, Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool e Brighton. Milner chiude la carriera con un ricco palmarès in cui spiccano le tre Premier League vinte (due con il City, una con i Reds) e soprattutto il trionfo in Champions League con il Liverpool. Per Milner, anche ben 61 presenze con la maglia dell'Inghilterra condite da un gol realizzato.