Scintille Arda Guler-Szoboszlai: il litigio dal campo finisce sui social

Dallo scontro in campo a quello sui social. La vittoria della Turchia sull'Ungheria nella sfida valida per la promozione nel gruppo A di Nations League sta facendo discutere più per gli strascichi che per la reale rilevanza di un doppio confronto mai in bilico. Il risultato, tra andata e ritorno, parla chiaro: 6-1 per Calhanoglu e compagni. Una supremazia che Arda Guler, stellina del Real Madrid, ha voluto ribadire con un gesto non molto simpatico: nella gara di ritorno, sul 3-0 per i suoi, il classe 2005 è andato a zittire il capitano e stella degli avversari, Dominik Szoboszlai. L'ungherese, che attualmente è protagonista del Liverpool prossimo campione in Premier League e può vantare uno status sicuramente superiore al talentino turco, non ha gradito e ha deciso di dare il via a una vera e propria guerra social.