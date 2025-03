Inter, più Arda Guler di Nico Paz: contatti avviati con il Real, nerazzurri in pole. Nodo formula

C'è l'Inter davanti a tutti per Arda Guler. Con il benestare del Real Madrid. Ma l'arrivo del turco presupporrebbe, almeno dal punto di vista del Madrid, la rinuncia per i nerazzurri a Nico Paz, l'argentino nelle idee del Real o resta al Como o torna a Valdebebas ( sempre se, come avevamo raccontato qualche giorno fa, rientrerà nei piani dell'allenatore che sia ancora Ancelotti, Xabi Alonso o un altro nome nuovo ). Dentro la giunta direttiva del Real, secondo le informazioni in nostro possesso, è consistente la fazione di chi non vede di buon occhio un trasferimento di Nico Paz a Milano. Inoltre il club campione d'Europa vuole continuare a "controllare" il calciatore, un prodotto della cantera madrilena, farlo crescere in un contesto dove può giocare con continuità così da valutarlo con più attenzione nei prossimi mesi.