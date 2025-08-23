"Grazie Parigi": il saluto al Psg di Donnarumma, che ora aspetta il City

© IPA
Venerdì sera la passerella trionfale di Gigio al Parco dei Prinicipi, poi il post su Instagram con due semplici parole: "Merci Paris". Su di lui l'interesse di Guardiola
L'avventura di Donnarumma al Psg è volta al termine ed è arrivato anche l'ultimo saluto di Gigio ai tifosi parigini. Venerdì sera dopo la vittoria di misura contro l'Angers, i tifosi del Paris Saint Germain hanno omaggiato al Parco dei Principi i protagonisti della stagione trionfale del club parigino. In campo, rigorosamente in borghese, anche Gigio Donnarumma per salutare i supporter del Psg prima dell'addio. I suoi compagni a un certo punto lo hanno lasciato andare da solo sotto la curva dei tifosi più accesi e a quel punto gli applausi e i cori hanno quasi fatto 'tremare' l'impianto parigino, mentre un emozionato Donnarumma ringraziava con ampi gesti il pubblico presente.
Dopo la serata, è poi arrivato il post su Instagram del numero 1 azzurro. Semplice e brevissimo con due sole parole: "Merci Paris". Adesso, per Donnarumma inizia un altro capitolo della carriera, ma ancora non si sa in quale squadra. Il Manchester City è in pole position, ma prima Guardiola deve cedere il portiere brasiliano Ederson: la trattativa col Galatasaray è avviata e gli incastri dovrebbero trovare una quadra nei prossimi giorni. I turchi hanno offerto 10 milioni di euro agli inglesi, vicini ad accettare per poi gettarsi su Donnarumma.
