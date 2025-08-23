Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
SUI SOCIAL

"Grazie Parigi": il saluto al Psg di Donnarumma, che ora aspetta il City

Venerdì sera la passerella trionfale di Gigio al Parco dei Prinicipi, poi il post su Instagram con due semplici parole: "Merci Paris". Su di lui l'interesse di Guardiola

23 Ago 2025 - 12:15
1 di 16
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

L'avventura di Donnarumma al Psg è volta al termine ed è arrivato anche l'ultimo saluto di Gigio ai tifosi parigini. Venerdì sera dopo la vittoria di misura contro l'Angers, i tifosi del Paris Saint Germain hanno omaggiato al Parco dei Principi i protagonisti della stagione trionfale del club parigino. In campo, rigorosamente in borghese, anche Gigio Donnarumma per salutare i supporter del Psg prima dell'addio. I suoi compagni a un certo punto lo hanno lasciato andare da solo sotto la curva dei tifosi più accesi e a quel punto gli applausi e i cori hanno quasi fatto 'tremare' l'impianto parigino, mentre un emozionato Donnarumma ringraziava con ampi gesti il pubblico presente.

Dopo la serata, è poi arrivato il post su Instagram del numero 1 azzurro. Semplice e brevissimo con due sole parole: "Merci Paris". Adesso, per Donnarumma inizia un altro capitolo della carriera, ma ancora non si sa in quale squadra. Il Manchester City è in pole position, ma prima Guardiola deve cedere il portiere brasiliano Ederson: la trattativa col Galatasaray è avviata e gli incastri dovrebbero trovare una quadra nei prossimi giorni. I turchi hanno offerto 10 milioni di euro agli inglesi, vicini ad accettare per poi gettarsi su Donnarumma.

Visualizza il post su Instagram
 
donnarumma
psg
city

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:04
DICH ZACCAGNI 22/8 DICH

Zaccagni parla da capitano: "Un orgoglio, contenti del lavoro svolto""

01:52
Stasera Milan-Cremonese

Stasera Milan-Cremonese

01:15
Reggio Emilia Live

Reggio Emilia Live

01:50
Campioni a Reggio Emilia

Campioni a Reggio Emilia

01:43
Campionato, ci siamo

Campionato, ci siamo

01:10
DICH COSMI SU NUOVA ESPERIENZA A XXL (LANCIO XXL) 23/08 SRV

Serse Cosmi nuovo volto di XXL: "In tv come in panchina, porto lo stesso spirito"

00:48
DICH COSMI SU LOTTA CHAMPIONS (LANCIO XXL) 23/08 SRV

Cosmi: “Atalanta e Roma da vertice se…”

01:09
DICH COSMI SULLO SCUDETTO (LANCIO XXL) 23/08 SRV

Cosmi: "Napoli favorito per lo scudetto con altre tre squadre"

00:55
DICH COSMI SU SORPRESE (LANCIO XXL) 23/08 SRV

Cosmi: "Queste le mie due sorprese del campionato"

02:11
DICH GASPERINI ROMA 22/8 DICH

Gasperini: "Pellegrini? Situazione non così chiara, che io ho ereditato"

01:36
DICH GROSSO VIGILIA NAPOLI 22/8 DICH

Grosso: "Berardi ce lo teniamo stretto. E con lui inseguiremo i nostri obiettivi"

01:24
DICH NICOLA CREMONESE PRE MILAN DICH

Nicola: "Iniziamo il nostro percorso con forza ed entusiasmo"

01:45
DICH ITALIANO PRE ROMA DICH

Italiano 'cancella' la scorsa stagione: "Ricominciamo da zero"

01:52
DICH CONTE SU SCUDETTO 22/8 DICH

Conte sullo scudetto: "Favoriti? Si vince tutti, si perde tutti".

01:42
DICH CONTE SU LUKAKU 22/8 DICH

Conte sull'infortunio di Lukaku: "Nessun alibi"

01:04
DICH ZACCAGNI 22/8 DICH

Zaccagni parla da capitano: "Un orgoglio, contenti del lavoro svolto""

I più visti di Calcio

Ronaldo, Georgina e l'accordo prematrimoniale: cifra record per lei in caso di divorzio

DICH CONTE 2 ok

Conte: "Il primo a vincere due scudetti col Napoli? Stiamo belli calmi"

DICH GASPERINI ROMA 22/8 DICH

Gasperini: "Pellegrini? Situazione non così chiara, che io ho ereditato"

Matteo Materazzi, la preoccupazione della moglie: "La malattia è velocissima, non se arriverà alle cure"

DICH PIOLI PRE CONFERENCE 20/8 DICH

Pioli: "E' l'occasione per stare in Europa dove stanno le grandi squadre"

MCH KRSTOVIC A ZINGONIA 20/8 MCH

Atalanta, Krstovic è arrivato a Zingonia

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:26
Standing ovation dei tifosi del Psg per Donnarumma
11:34
Theo Hernandez non dimentica il Milan: "Vi auguro il meglio"
11:02
Mondiali: Nazionale azzurra a 7 ai quarti di finale contro l'Argentina
Sidio Corradi il 29 aprile 2024 al Ferraris
10:37
Lutto nel calcio: morto Sidio Corradi, leggenda del Genoa
09:56
Inter, oggi il primo allenamento per Diouf: col Torino sarà in panchina