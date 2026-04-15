Grave infortunio per Ekitike durante Liverpool-Psg

Grave infortunio per il calciatore del Liverpool Hugo Ekitike durante il ritorno dei quarti di Champions League tra Liverpool e Paris Saint-Germain ad Anfield. L'attaccante francese è stato costretto a lasciare il campo nel primo tempo dopo una caduta al 27', che avrebbe provocato un problema alla gamba destra. Il giocatore è stato soccorso dallo staff medico e portato fuori in barella. A preoccupare sono anche le parole dell'allenatore del Liverpool, Arne Slot: "Non sembra una cosa buona, anzi sembra davvero grave", ha detto a fine partita, spiegando che saranno necessari ulteriori accertamenti per valutare l'entità dell'infortunio. Lo stop potrebbe avere conseguenze importanti sia per il club inglese, impegnato nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League, sia per la nazionale francese in vista dei Mondiali. La gara è stata vinta dal Psg per 2-0 ad Anfield, risultato che ha sancito il passaggio in semifinale dei parigini con un netto 4-0 complessivo.