I tormenti da star di Vozinha: "Mi filmano appena esco di casa, rivorrei la vita di prima"

Dall'altra parte, c'è la gioia per aver fatto diventare Capo Verde famosa in tutto il mondo: "Mi sento una sorta di ambasciatore, ma è stato uno sforzo collettivo. Abbiamo fatto la storia e questo può aiutare a migliorare il nostro Paese e la condizione di chi ci vive". Dopo i Mondiali, Vozinha ora gioca in Cile, al Colo-Colo: "Sono stati coloro che mi hanno dimostrato maggiore interesse. Ci sono stati contatti anche con squadre dagli Usa e Arabia Saudita, ma niente di concreto. Spero di giocare presto in Copa Libertadores". E intanto continua anche la carriera con la nazionale capoverdiana: "Mi sento ancora bene. La candidatura al Pallone d'Oro? Non l'avrei mai immaginata, ma sono grato per chi ha pensato a me. Essere in quella lista è già un grande onore".