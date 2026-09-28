Sindaco Sala: "Spero che Inter e Milan facciano vedere presto progetto del nuovo stadio"

"Io mi auguro che i club facciano vedere molto a breve il nuovo rendering dello stadio e che garantiscano il fatto che il nuovo stadio sarà pronto per gli europei del 2032". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala parlando del nuovo stadio che Inter e Milan realizzeranno al posto del Meazza. Per quanto riguarda la demolizione del Meazza, "stiamo parlando del 2033. Io francamente non riesco a capire come mai ci sia questa attenzione adesso a parlarne - ha concluso parlando a margine dell'assemblea generale di Assimpredil - Ance.