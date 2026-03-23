Arbeloa e la giacca da 4.000 euro: risposta alla camicia da boscaiolo di Guardiola?

Alvaro Arbeloa sta vivendo un momento positivo sulla panchina del Real Madrid: ieri ha consolidato il primato in Liga dopo il successo nel derby contro l'Atletico, qualche giorno prima aveva eliminato il Manchester City in Champions League. Il tecnico dei Blancos ha catalizzato l'attenzione dei media sfoggiando a bordo campo una giacca varsity in pelle firmata Louis Vuitton dal valore di 3.900 euro.