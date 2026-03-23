Arbeloa e la giacca da 4.000 euro: risposta alla camicia da boscaiolo di Guardiola?

Alvaro Arbeloa nel derbi vince e stupisce con una giacca Louis Vuitton da 3.900 euro. Leggi i dettagli

23 Mar 2026 - 15:10
Arbeloa © afp

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Alvaro Arbeloa sta vivendo un momento positivo sulla panchina del Real Madrid: ieri ha consolidato il primato in Liga dopo il successo nel derby contro l'Atletico, qualche giorno prima aveva eliminato il Manchester City in Champions League. Il tecnico dei Blancos ha catalizzato l'attenzione dei media sfoggiando a bordo campo una giacca varsity in pelle firmata Louis Vuitton dal valore di 3.900 euro.

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Il capo di lusso, una reinterpretazione della classica giacca universitaria americana in pelle di vitello blu marino con patch logate, ha generato un immediato "picco di visite sul sito del brand" subito dopo il match, confermando come l'allenatore stia dettando legge anche in fatto di stile. 

Che sia un risposta alla "camicia da boscaiolo" di Guardiola che era diventata virale proprio durante il match contro il Real Madrid?

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