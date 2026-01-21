Il Napoli si getta via, così nemmeno le troppe assenze possono essere un alibi

Ora è tempo di calcoli e di speranze al lumicino, ma anche di considerazioni basate sui numeri. Otto punti in classifica, quattro trasferte con un bottino di tre sconfitte e il pari di Copenaghen. Un bilancio che, nell'Europa che conta, è veramente misero. Conte e la Champions fanno fatica ad andare d'accordo ma, conoscendo la "garra" dell'allenatore azzurro, con il Chelsea vedremo un Napoli pronto ad azzannare gli avversari. Bisognerà vedere se sarà sufficiente per agguantare i playoff.