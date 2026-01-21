Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Champions League
L'ANALISI

Il Napoli si getta via, così nemmeno le troppe assenze possono essere un alibi

Avanti di un gol e di un uomo la squadra di Conte non è riuscita a vincere contro i modesti danesi

di Andrea Cocchi
21 Gen 2026 - 09:07

Ormai sembra perfino stucchevole ripetere i nomi degli assenti che, partita dopo partita, funestano la stagione del Napoli. Quando ti ritrovi sopra di un uomo e di un gol contro una squadra tutt'altro che irresistibile come il Copenaghen e riesci a farti rimontare, non c'è alibi che tenga. Certo, Conte si ritrova ogni volta a doversi inventare una formazione, anche con scelte ardite, vedi Gutierrez a tutta fascia sulla destra, ma se gli avversari, che tra l'altro fanno una fatica folle a costruire qualcosa di decente, rimangono in dieci per un'ora, trovi il vantaggio sul finire del primo tempo ma non riesci a vincere una partita fondamentale per il tuo futuro europeo, non possono esistere scuse plausibili. 

Leggi anche

Inter e Napoli, vincere l'ultima può non bastare: le combinazioni Champions

Detto di Gutierrez a destra, il resto del Napoli vede la difesa a tre, orfana di Rrahmani, con Di Lorenzo piazzato tra i tre centrali e Hojlund centravanti, con la strana coppia di trequartisti, Vergara-Elmas, dietro. Al netto di tutto il resto, anche questa formazione basterebbe e avanzerebbe per vincere a Copenaghen. Non succede per un episodio, il rigore procurato da Buongiorno (anche se in realtà i danesi si erano già mangiati un gol clamoroso) e per le difficoltà degli azzurri nel costruire occasioni concrete. Nemmeno l'all-in di Conte nel finale, un 4-2-4 con la coppia di attaccanti centrali Hojlund-Lucca e Ambrosino e Lang larghi, riesce a cambiare il triste copione.

Ora è tempo di calcoli e di speranze al lumicino, ma anche di considerazioni basate sui numeri. Otto punti in classifica, quattro trasferte con un bottino di tre sconfitte e il pari di Copenaghen. Un bilancio che, nell'Europa che conta, è veramente misero. Conte e la Champions fanno fatica ad andare d'accordo ma, conoscendo la "garra" dell'allenatore azzurro, con il Chelsea vedremo un Napoli pronto ad azzannare gli avversari. Bisognerà vedere se sarà sufficiente per agguantare i playoff. 

Copenaghen-Napoli, il film della partita

1 di 12
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

napoli
champions

Ultimi video

01:42
Champions, Inter e Napoli: tra calcoli e calendario

Champions, Inter e Napoli: tra calcoli e calendario

01:46
DICH DA CONF CHIVU POST INTER-ARSENAL 20/1 DICH

Chivu: "L'Arsenal ha meritato di vincere, ma abbiamo giocato bene"

02:11
DICH DA CONF CONTE POST COPENAGHEN-NAPOLI 20/1 DICH

Conte in conferenza: "Non ci sono attenuanti"

02:50
Cremonese-Verona 0-0: gli highlights

Cremonese-Verona 0-0: gli highlights

03:30
DICH MOURINHO BENFICA PRE JUVE 20/1 DICH

Mourinho: "Se allenerei la Juve? Certo"

00:34
DICH EDERSON VIGILIA PER SITO 20/1 DICH

Ederson: "I problemi di inizio stagione sono alle spalle"

00:55
DICH PALLADINO VIGILIA PER SITO 20/1 DICH

Palladino: "Non deve mai mancare la mentalità"

01:04
CLIP VIDEO CLASSIFICA CHAMPIONS PER SITO 20/1 SRV

Le italiane in Champions, il calendario delle ultime due giornate

00:43
DICH SPALLETTI SU GIOCHISMO E RISULTATISMO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Giochismo vs Risultatismo: la posizione di Spalletti

00:42
DICH SPALLETTI SU MOURINHO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Spalletti: "Mourinho? Ce le siamo dette, ma ora siamo amici…"

02:23
DICH SPALLETTI SU MERCATO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Spalletti e il mercato: "Credo tanto in questi ragazzi, non mi aspetto niente"

00:42
CLIP SIPARIETTO SPALLETTI-THURAM IN CONFERENZA PER SITO 20/1 SRV

Thuram e il gioco di Spalletti: che risate in conferenza stampa…

00:20
DICH THURAM SU SUO NUOVO RUOLO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Thuram e il suo nuovo ruolo: "Spalletti mi chiede più gol"

01:07
DICH HARRISON FIORENTINA DICH

Harrison: "Felice di essere qui"

01:17
Champions: il sogno di Spalletti, l'obiettivo di Palladino

Champions: il sogno di Spalletti, l'obiettivo di Palladino

01:42
Champions, Inter e Napoli: tra calcoli e calendario

Champions, Inter e Napoli: tra calcoli e calendario

I più visti di Champions League

DICH CHIVU 2 SU CRITICHE A THURAM PRE ARSENAL 19/01 SRV

Chivu: "Finito di criticare Lautaro, iniziamo con Thuram?"

CLIP VIDEO CLASSIFICA CHAMPIONS PER SITO 20/1 SRV

Le italiane in Champions, il calendario delle ultime due giornate

Troppo Arsenal per questa Inter: i Gunners passano a San Siro

DICH DA CONF CONTE POST COPENAGHEN-NAPOLI 20/1 DICH

Conte in conferenza: "Non ci sono attenuanti"

Akanji: "Arsenal forte ma i migliori sono altri. Puntiamo allo scudetto, sul futuro..."

DICH SPALLETTI SU MOURINHO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Spalletti: "Mourinho? Ce le siamo dette, ma ora siamo amici…"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:18
Inter, record al contrario in Champions dopo il ko con l'Arsenal
08:49
Confermata morte padre difensore Getafe Davinchi, cordoglio Rfef
23:54
Napoli, Di Lorenzo: "Nel secondo siamo rientrati in campo come se fossimo 5-0"
23:27
Arsenal, Arteta: "Inter grandissima squadra, ma noi sappiamo essere dominanti"
23:18
La rabbia di McTominay: "Inaccettabile non aver vinto, dovevamo chiudere la partita"