Giudice sportivo, un turno di stop al fisioterapista del Sassuolo: ecco perché

21 Apr 2026 - 15:56
© ansa

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Solo tre calciatori squalificati per una giornata dal giudice sportivo dopo la 33esima giornata di Serie A. Nessuno espulso, ma tutti ammoniti dopo essere diffidati: si tratta di Tiago Gabriel del Lecce, Karlstrom dell'Udinese e Pongracic della Fiorentina. 

Tra le ammende ai club, invece, 10.000 euro di multa al Lecce per "avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi, numerosi fumogeni e quattro bottigliette"; 5.000 al Napoli per "avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato in direzione del settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria una lattina che cadeva nella "zona cuscinetto" e per avere, inoltre lanciato due bottigliette in plastica nel recinto di giuoco".

Infine, curiosa squalifica per una giornata per il fisioterapista del Sassuolo, Luca Nicola Traggiai, per "avere, al 48° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale", al termine della sfida vinta col Como. 

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