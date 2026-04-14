Malagò: "Figc sfida affascinante, la compattezza della Serie A mi ha impressionato"

In un’intervista esclusiva rilasciata al podcast “Sette Vite” di Hoara Borselli, Giovanni Malagò ha commentato per la prima volta la decisione della Lega Serie A di indicarlo come successore di Gabriele Gravina. Nonostante l'ampio consenso, Malagò mantiene un profilo prudente: "Non mi sono candidato ufficialmente. Valuterò solo dopo un passaggio formale di una componente; senza quello, non si entra in corsa". L'ex numero 1 del Coni si è detto tuttavia colpito dal sostegno quasi unanime dei club (19 su 20): "Vedere una tale compattezza in un mondo storicamente litigioso è un fatto impressionante; senza questo livello di fiducia avrei già declinato. Credo che mi venga riconosciuta credibilità e affidabilità. Nei momenti complicati serve qualcuno che sia considerato efficace e capace di tenere la barra dritta".