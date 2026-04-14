Malagò: "Figc sfida affascinante, la compattezza della Serie A mi ha impressionato"

Giovanni Malagò parla della possibile presidenza Figc: "Non sono ancora ufficialmente in corsa, ma la fiducia di 19 club su 20 è un segnale forte".

14 Apr 2026 - 14:05

In un’intervista esclusiva rilasciata al podcast “Sette Vite” di Hoara Borselli, Giovanni Malagò ha commentato per la prima volta la decisione della Lega Serie A di indicarlo come successore di Gabriele Gravina. Nonostante l'ampio consenso, Malagò mantiene un profilo prudente: "Non mi sono candidato ufficialmente. Valuterò solo dopo un passaggio formale di una componente; senza quello, non si entra in corsa". L'ex numero 1 del Coni si è detto tuttavia colpito dal sostegno quasi unanime dei club (19 su 20): "Vedere una tale compattezza in un mondo storicamente litigioso è un fatto impressionante; senza questo livello di fiducia avrei già declinato. Credo che mi venga riconosciuta credibilità e affidabilità. Nei momenti complicati serve qualcuno che sia considerato efficace e capace di tenere la barra dritta".

Pur definendo la guida della Figc una "sfida affascinante", Malagò ha ribadito la necessità di serietà e realismo, sottolineando che un eventuale impegno richiederebbe un'attenta valutazione dell'impatto sulla sua vita imprenditoriale e un programma condiviso da definire solo nelle sedi opportune. Sul fallimento della Nazionale, il commento è amaro: "La mancata qualificazione ai Mondiali è qualcosa di incredibile e doloroso per ogni italiano".

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