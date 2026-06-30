Gill e Canale sono gli eroi nazionali del Paraguay, la Germania può prendersela con Havertz e Sanè

L'autore del rigore decisivo (e non impeccabile nei 120 minuti) era all'esordio in Nazionale da titolare. Ha sofferto molto durante la partita, non si è arreso, ha tenuto duro nonostante un errore abbastanza grave sul gol di Havertz. Gli è capitato il rigore decisivo, lo ha segnato, giusto considerare anche lui eroe nazionale.