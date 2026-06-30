Mondiale 2026: la Germania è eliminata, passa il Paraguay 5-4 dopo i calci di rigore

LA PARTITA

Dopo aver trionfato nel Gruppo E, la Germania fa tappa al Gillette Stadium di Foxborough per sfidare nei sedicesimi di finale il Paraguay, che è stato ripescato invece come una delle migliori terze, una volta chiuso il Gruppo D alle spalle di Stati Uniti e Australia. Il primo tempo è una sorta di allenamento attacco contro difesa, con i tedeschi che premono i sudamericani nella propria trequarti campo. La mole di gioco della Mannschaft non produce però nulla, tanto che a colpire con un singolo acuto è il Paraguay: Almiron valorizza con una gran giocata la sovrapposizione di Galarza e il compagno serve in area un cross che Enciso tramuta di testa al 42’ nel primo storico gol della Albirroja nella fase a eliminazione diretta di un Mondiale. Molto pesante è la dormita di tutta la retroguardia teutonica, completamente sorpresa dal taglio dell’ex attaccante di Brighton e Ipswich Town: è dalla finale della Coppa del Mondo vinta contro l’Argentina nel 2014 che i tedeschi non chiudono una partita mondiale senza subire almeno un gol, ovvero da ben dieci gare (un nuovo record negativo). Nagelsmann chiede allora una reazione ai suoi e l’ottiene al 54’, quando Havertz pareggia 1-1: assist di Wirtz e spizzata vincente del centravanti dell’Arsenal. Incassato il gol, il Paraguay perde pure Enciso per infortunio, mentre Gill riesce a negare la doppietta ad Havertz a poco più di dieci minuti dal novantesimo. Il cronometro scorre e il triplice fischio porta la partita ai supplementari, dove a colpire è la Germania al 102’: Tah incorna in rete il calcio d’angolo battuto da Brown sul secondo palo, ma il Var richiama l’arbitro per mostrargli un blocco di Anton su Gill e il direttore di gara annulla la rete tedesca. Per decretare un vincitore, sono dunque necessari i calci di rigore, dove succede di tutto: Gill para due penalty ad Havertz e Woltemade, ma i sudamericani falliscono poi due match point. Lo sbaglio di Sanabria e la parata di Neuer su Balbuena rimettono infatti in corsa i tedeschi, prima dell’errore di Tah: a vestire i panni dell’eroe è allora Canale, che elimina così a sorpresa la Germania già ai sedicesimi. È la prima volta che i tedeschi perdono ai calci di rigore in un Mondiale, mentre il Paraguay fa la storia e si conquista il diritto di affrontare una tra Francia e Svezia agli ottavi.