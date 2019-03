Serie A, Udinese-Genoa 2-0: buona la prima per Tudor

30/03/2019

L’ Udinese torna alla vittoria dopo aver subìto 8 gol nelle due gare precedenti, tre punti fondamentali per la lotta-salvezza. L’arrivo di Tudor ha portato in dote il 2-0 sul Genoa , gol-lampo di Okaka al 4’ del primo tempo e capolavoro di Mandragora al 16’ del secondo tempo. Udinese attenta e velocissima nelle ripartenze, Genoa in netta involuzione rispetto alla vittoria sulla Juventus, poche idee e poca incisività.

LA PARTITA

L’alchimia di una squadra è qualcosa di estremamente complicato e l’Udinese sembra voler dimostrare una volta di più questo concetto. Se l’esonero di Nicola ha sorpreso tutti, altrettanto sorprendente è la trasformazione che i bianconeri hanno mostrato in questa prima uscita targata Tudor. A parte le scelte di formazione (fiducia a Okaka affiancato dai due argentini Pussetto e De Paul), è l’atteggiamento che stupisce. Grande attenzione, aggressività in mezzo al campo, ripartenze fulminee. Grande quantità dietro e in mezzo, qualità davanti. Elementi visti fin dai primissimi minuti, elementi tutti presenti nel gol segnato dopo meno di 4 minuti da Okaka, vera grande novità di questa partita per l’Udinese.

Difficile anche riconoscere il Genoa che due settimane fa festeggiava con grande merito la vittoria sulla Juventus. Come se quei tre punti avessero scatenato una specie di clima vacanziero, anche nella predisposizione psicologica. Prandelli ha fatto un po’ quello che ha potuto, mettendo in campo una squadra con il solo Kouamè in attacco supportato da uno Sturaro disorientato in questo ruolo insolito. Non a caso l’ex commissario tecnico azzurro nell’intervallo si è giocato due delle tre sostituzioni a disposizione, buttando dentro Bessa e Pandev per provare ad aggiungere incisività alla manovra. Ma le idee non sono migliorate molto, il Genoa ha continuato a creare poco e l’Udinese ha mantenuto senza troppi sacrifici il controllo della partita, santificandola con il raddoppio di Mandragora che ha strappato applausi a tutto lo stadio.

Ripartenza immediata per l’Udinese, in tutti i sensi e in tutti i modi. Forse tra la squadra e Nicola c’era qualche piccolo problema di comunicazione, forse c’era solo bisogno di un segnale forte. In ogni caso – e senza demeriti evidenti dell’ex allenatore – serviva cambiare e Tudor si rende perfettamente conto di quale sia il suo compito. L’ha iniziato nel migliore dei modi, le potenzialità per andare avanti ci sono.