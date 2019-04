Serie A, Genoa-Torino 0-1: balzo granata per l'Europa

20/04/2019

LA PARTITA

Balzo Toro per l'Europa. Dopo i pari contro Parma e Cagliari, i granata riprendono la corsa per la zona nobile della classifica e alzano il tiro. A quota 53, i granata scavalcano infatti la Lazio e accorciano sul Milan, portandosi a -3 dal quarto posto dei rossoneri proprio alla "vigilia" dello "scontro diretto" con la squadra di Gattuso. Al Ferraris decide tutto un destro di Ansaldi, ma convince soprattutto la capacità di soffrire della squadra di Mazzarri, che a Genova soffre, lotta e rientra a Torino con entusiasmo e voglia di sognare in grande. Discorso diverso invece per il Genoa, che sembra ormai caduto in una spirale preoccupante di risultati. Tutto col Bologna in ripresa e la zona retrocessione a 5 punti. Roba da mettere tutti sull'attenti in rossoblù in vista di un finale di stagione da brividi dove non ci sono più molti margini per sbagliare.



Dopo il derby, a Marassi Prandelli cambia tanto, piazzando Radovanovic davanti alla difesa e Lapadula accanto a Sanabria per la prima volta in stagione dall'inizio. Recuperato Belotti, Mazzarri invece punta tutto sul doppio trequartista dietro al Gallo, affidandosi alle giocate di Baselli e Berenguer e alla fisicità di Meitè. Con le squadre aggressive, la gara si trasforma presto in una battaglia uno-contro-uno con tanti falli e interruzioni di gioco. Da una parte i granata provano ad allargare la manovra con Aina e Ansaldi, dall'altra tocca invece a Criscito attaccare la profondità sulla sinistra. E il match non decolla. Con Veloso e Radovanovic a far filtro e ad avviare il gioco, il Grifone difende bene e riparte, appoggiandosi a Sanabria e Lapadula. Il Toro invece fatica a costruire da dietro e a trovare Belotti, guardato a vista da Romero. Zukanovic sfiora il vantaggio di testa, poi Sturaro esce in barella e Prandelli fa entrare Rolon. Cambio che leva dinamismo in mediana al Grifone, ma che non modifica la spinta rossoblù. Sirigu salva il risultato con un miracolo su una zuccata di Lerager, poi ci prova Lapadula, ma il suo sinistro manca il bersaglio grosso.



A ritmi bassi, nella ripresa i granata rientrano in campo cercando di guadagnare metri e prendere in mano la gara col palleggio. Ma è ancora il Genoa ad andare vicino al vantaggio con una zampata di Lapadula. Un guizzo che sveglia il Toro e infiamma il match. I rossoblù provano a colpire manovrando, i granata invece serrano le linee e ripartono. E proprio da una ripartenza, dopo un tocco sbagliato di Veloso, arriva il colpo che rompe l'equilibrio, con Ansaldi a timbrare il tabellino con freddezza e potenza. Un gol che gela il Ferraris e cambia la gara. In vantaggio, la banda di Mazzarri guadagna metri e certezze, insistendo sul palleggio per controllare il gioco e far girare le lancette dell'orologio. Il Genoa però non ci sta e negli ultimi 20' attacca a testa bassa, prestando però il fianco alle ripartenze granata. Belotti e Baselli sbagliano tutto in contropiede, poi Sirigu si supera ancora su un'incornata precisa di Kouame. E' il colpo che mette fine alla gara e alle ultime speranze rossoblù. Nel recupero, infatti, c'è spazio solo per un'uscita provvidenziale di Radu su Parigini. Poi è solo festa Toro. Per Mazzarri l'Europa è vicina. E a -3 dal Milan non è vietato sognare la Champions.