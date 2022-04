Serie A, Genoa-Lazio 1-4: tripletta show di Immobile

GENOA-LAZIO 1-4

Al Ferraris Marusic apre le danze, poi sale in cattedra Ciro e mette in cassaforte il risultato: Sarri tiene l'Europa nel mirino

La Lazio affonda il Genoa e non molla la lotta per l'Europa. Nella 32.ma giornata si Serie A la squadra di Sarri batte 1-4 il Grifone e scavalca la Roma in classifica portandosi a quota 55 punti. Al Ferraris Marusic (31') sblocca la partita con un destro preciso dopo le proteste rossoblù per un contatto in area tra Piccoli e Acerbi, poi sale in cattedra Immobile, che travolge la squadra di Blessin con una tripletta spettacolare (46', 63', 76'). In mezzo un autogol di Patric (68'). Lazio, Immobile affonda il Genoa











































LA PARTITA

La Lazio non molla il treno per l'Europa. E lo fa con un poker pesantissimo. A regolare il Genoa ci pensa uno scatenato Immobile, ma la tripletta di Ciro non è l'unica notizia positiva per Sarri. Dalla gara col Grifone, infatti, il tecnico biancoceleste porta a casa buone indicazioni anche dal resto della squadra. Soprattutto sotto il profilo dell'organizzazione di gioco. Al netto dei gol di Immobile, a Marassi la differenza l'hanno fatta soprattutto gli esterni e la personalità in mezzo al campo. Spinta e cervello di un progetto che prende sempre più forma a Formello. Discorso diverso invece per il Genoa, alle prese col secondo stop dell'era Blessin e una classifica che non consente più alcun passo falso e che necessita di più coraggio e cattiveria per fare punti.

Dopo la prima sconfitta dal suo arrivo a Genova, anche contro la Lazio al Ferraris Blessin conferma il suo 4-2-3-1. In mediana ci sono Galdames e l'ex biancocelste Badelj a proteggere la difesa, sulla trequarti spazio a Portanova, Amiri e Melegoni alle spalle dell'unica punta Piccoli. Solito 4-3-3 invece per Sarri con Lazzari e Marusic sugli sterni e Luis Alberto, Milinkovic-Savic e Leiva alle spalle del tridente Felipe Anderson-Immobile-Zaccagni. Con le squadre compatte e il centrocampo intasato il match si sposta subito sugli esterni.

Alto e aggressivo, è il Grifone a iniziare con più cattiveria sulle seconde palle e a gestire il possesso, ma la Lazio non trema e prova a giocare di rimessa cercando le incursioni dei laterali. Da una parte Melegoni inventa per Piccoli, ma l'attaccante rossoblù arriva in ritardo. Dall'altra un sinistro velenoso dalla distanza di Immobile finisce invece a lato di poco e Acerbi sfiora il vantaggio sugli sviluppi di un corner. Botta e risposta che accende la gara e alza il ritmo del match. Strakosha prima vola su un colpo di testa a botta sicura di Ostigard, poi respinge un destro potente di Amiri. Interventi che tengono in partita la Lazio e portano al momento chiave del match. Tra i fischi del Ferraris, intorno alla mezz'ora di gioco Manganiello e il Var lasciano correre su un contatto sospetto in area tra Acerbi e Piccoli, poi sull'azione successiva Marusic salta Portanova in fascia, si accentra e sblocca la gara con un destro preciso. Gol che rompe l'equilibrio e costringe il Grifone a reagire. Lazzari rischia grosso con un intervento al limite in area, poi Strakosha blocca un tentativo di Melegoni. In pressione, il Genoa alza il baricentro, ma presta anche il fianco alle ripartenze della Lazio. Proprio da un'incursione di Lazzari nel recupero del primo tempo arriva infatti il raddoppio biancoceleste firmato da Immobile, bravo a chiudere l'azione in area di destro.

La ripresa si apre con l'ingresso di Ekuban al posto di Portanova. Ma è ancora la Lazio a rendersi pericolosa con un bolide all'incorcio di Felipe Anderson, un tentativo di Milinkovic-Savic e un destro di Zaccagni disinnescati da Sirigu. Occasioni a cui il Genoa risponde cercando di recuperare palla rapidamente in mediana e attaccando lo spazio con più uomini. Ekuban spedisce alto di testa, poi la Lazio passa ancora con Immobile sugli sviluppi di una verticalizzazione improvvisa e di una mezza dormita della difesa rossoblù. Tris che indirizza il match definitivamente e trasforma l'ultima mezz'ora in una formalità per la banda di Sarri. Dopo un'autorete di Patric su un'azione insistita di Amiri, infatti, ci pensa ancora Immobile a ristabilire le distanze firmando una tripletta che da una parte profuma d'Europa e dall'altra inguaia ancora di più il Grifone. Al Genoa infatti ora restano soltanto sei partite per tentare l'impresa salvezza.



LE PAGELLE

Piccoli 5,5: fa a sportellate con tutti cercando di far valere il fisco, ma finisce spesso a terra e non riesce a sfondare la retroguardia biancoceleste

Portanova 5: parte a sinistra, ma fatica a contenere Lazzari. Blessin lo sposta a destra, ma la musica non cambia. Troppi errori in impostazione e sul gol di Marusic è in ritardo. Blessin lo sostituisce nell'intervallo

Amiri 6: gara sporca a caccia di palloni e idee per illuminare il gioco sulla trequarti. Da una sua azione insistita arriva l'autorete di Patric

Immobile 8,5: lavora bene spalle alla porta fungendo da perno e da terminale implacabile alla manovra. Decide la gara con una tripletta da bomber vero che lo riporta in vetta alla classifica marcatori

Marusic 7: gara ordinata e attenta in copertura senza rinunciare a proporsi in fase di possesso. Inventa il gol che sblocca la gara con un'accelerazione improvvisa e un destro preciso

Lazzari 7: ingaggia un duello ad alta velocità con Vasquez in fascia e spinge dando sbocco alle ripartenze. Suo l'assist per il raddoppio di Immobile, poi ordinaria amministrazione



IL TABELLINO

GENOA-LAZIO 1-4

Genoa (4-2-3-1): Sirigu 6,5; Hefti 5,5, Ostigard 6, Maksimovic 5, Vasquez 5,5 (21' st Criscito 6); Galdames 5,5, Badelj 5,5 (29' st Frendrup 5,5); Melegoni 6 (21' st Yeboah 5,5), Amiri 6 (37' st Gudmundsson sv), Portanova 5 (1' st Ekuban 5,5); Piccoli 5,5.

A disp.: Semper, Marchetti, Masiello, Bani, Ghiglione, Destro, Hernani. All.: Blessin 5

Lazio (4-3-3): Strakosha 6; Lazzari 7 (37' st Hysaj sv), Patric 5,5, Acerbi 6, Marusic 7; Milinkovic-Savic 6,5, Lucas Leiva 6 (9' st Cataldi 6), Luis Alberto 6,5 (27' st Basic 6); Felipe Anderson 6,5, Immobile 8,5, Zaccagni 6 (27' st Pedro 6).

A disp.: Reina, Adamonis, Luiz Felipe, Akpa Akpro, Cabral, Kamenovic, Romero, Radu. All.: Sarri 7

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 31' Marusic (L), 46' Immobile (L), 18' st Immobile (L), 23' st aut. Patric (L), 31' st Immobile (L)

Ammoniti: Leiva (L)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

• La Lazio non vinceva una trasferta di Serie A segnando almeno quattro gol dal 1° novembre 2020, contro il Torino (4-3).

• Per la prima volta in questo campionato il Genoa ha subito almeno quattro gol in un match casalingo.

• Dal 2016/17 (stagione del suo esordio con la Lazio in Serie A) Ciro Immobile (147 reti) è, con Robert Lewandowski (188) e Lionel Messi (165), uno dei tre giocatori capaci di segnare più di 145 gol nei 5 maggiori campionati europei.

• Dopo la tripletta di oggi contro il Genoa, Ciro Immobile, con 179 gol nel massimo campionato italiano, è salito al 14° posto della classifica marcatori all time dei marcatori di Serie A, superando Giampiero Boniperti a quota 178.

• Ciro Immobile è il giocatore che ha segnato più reti a una sua ex squadra con cui conta almeno un gol in Serie A: 14 reti contro il Genoa. L'attaccante biancoceleste è andato bersaglio in ognuna delle sue ultime cinque presenze contro il Grifone nel torneo.

• Ciro Immobile è, con Giovanni Simeone, uno dei due giocatori che hanno segnato almeno tre gol in due match distinti di questa Serie A.

• Dal 2013/14 ad oggi (stagione della sua prima tripletta), Ciro Immobile ha segnato in sette match distinti di Serie A almeno tre gol, più di qualsiasi altro giocatore nella competizione.

• Gli ultimi due assist in Serie A di Lucas Leiva sono arrivati contro squadre liguri: prima di quello servito oggi a Marusic contro il Genoa, aveva fornito un passaggio vincente a Bastos il 18 gennaio 2020, all'Olimpico contro la Sampdoria.

• Nono gol in Serie A per Adam Marusic, il primo nel campionato in corso; il Genoa ora è, con il Parma, una delle due squadre contro cui il montenegrino conta più di una rete nella competizione (due ciascuna).

• Entrambe le reti di Adam Marusic contro il Genoa in Serie A sono arrivate in trasferta: quella di oggi e quella del 23 febbraio 2020.

• Manuel Lazzari (gol vs Sassuolo e assist vs Genoa) non partecipava a un gol in due presenze di fila in Serie A da gennaio 2021.

• Dall'inizio del campionato 2017/18 - sua stagione d'esordio in Serie A – Adam Marusic è il difensore biancoceleste che ha segnato più gol in campionato (nove).

• Contro il Genoa Patric ha collezionato la sua 150ᵃ presenza in tutte le competizioni con la maglia della Lazio.

• Sergej Milinkovic-Savic ha collezionato oggi il suo 150° successo con la Lazio in tutte le competizioni.

• Questo è solo il secondo match da titolare di Roberto Piccoli in questo campionato. Il primo proprio contro la Lazio a gennaio con la maglia dell'Atalanta.