Rinvio Genoa-Torino, il dg rossoblù: "Non possiamo allenarci, situazione difficile"

Le positività nel Genoa mettono in serio dubbio la partita contro il Torino, prevista sabato alle 18. Per Uefa e Fifa si può giocare se ci sono 13 giocatori non contagiati ma gli organi internazionali lasciano comunque libertà alle singole leghe di decidere, per questo sia rossoblù che granata sono in attesa della Serie A. "Ci aspettiamo una decisione coerente con questo particolare momento. Oggi non possiamo allenarci e probabilmente neanche nei prossimi giorni: mi sembra difficile affrontare una partita in queste condizioni" avverte Flavio Ricciardella, direttore generale dei liguri.