Genoa, primo giorno rossoblù per Andriy Shevchenko

È ufficialmente cominciata l'avventura a Genova dell'ucraino, che ha firmato fino al 2024. Mercoledì la presentazione

In casa Genoa è il giorno di Andriy Shevchenko: l'allenatore ucraino è arrivato in città e per la prima volta è entrato nel centro sportivo rossoblù, come annunciato dai profili social della società. "Ben arrivato a Villa Rostan, mister!" il messaggio per Sheva, che ha sostituito l'esonerato Ballardini e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. La presentazione ufficiale è prevista mercoledì. Genoa, Shevchenko arriva al centro sportivo rossoblù twitter

Shevchenko fatto il suo ingresso subito dopo pranzo, ha preso visione dell'impianto dove si allena regolarmente la squadra rossoblù e ha iniziato a conoscere il personale. Ad attenderlo, già presente all'interno del centro sportivo, c'era il suo vice Mauro Tassotti. Sheva ha salutato i giornalisti presenti poi è andato ad incontrare i dirigenti e i dipendenti della sede. Ha poi ha raggiunto il terreno di allenamento per una visita alla struttura accompagnato dall'amministratore delegato Alessandro Zarbano.

"Iniziamo questa nuova avventura insieme per riportare il Genoa ai livelli della sua storia" aveva scritto l'ex ct ucraino, che aveva affrontato il Grifone da calciatore nel 2008-09, epoca della seconda esperienza con la maglia del Milan. Dovrà toccare le corde giuste per risollevare una squadra che ha 9 punti, è in piena zona retrocessione avendo trovato una sola vittoria in 12 partite. Di più: da qui a fine anno dovrà affrontare molte sfide proibitive come quelle contro Roma (sarà l'esordio, il 21 novembre), Milan, Juventus, Lazio e Atalanta.

Poi arriverà il mercato di gennaio, con la nuova proprietà 777 Partners che cercherà di garantirgli rinforzi piuttosto corposi. Non a caso Il Secolo XIX fa due nomi pesanti: Oleksandr Zinchenko, ucraino come Sheva, e che sta trovando poco spazio al Manchester City, e Christian Pulisic del Chelsea, entrambi ideali nel 4-3-3 che ha in mente l'allenatore.