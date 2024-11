Genoa, il saluto di Gilardino: "Grazie per avermi fatto sentire parte di qualcosa di unico"

Alberto Gilardino non è più l'allenatore del Genoa e dopo una promozione dalla Serie B subentrando a stagione in corso e una salvezza più che tranquilla al ritorno in Serie A, il suo violino ha smesso di suonare in rossoblù. La proprietà del Grifone ha deciso per un cambio di rotta durante la sosta per le nazionali e il tecnico piemontese ha affidato ai social il suo saluto ai tifosi del Genoa: "Grazie per avermi fatto sentire parte di qualcosa di unico e straordinario. Ringrazio chi ha creduto in meno come Allenatore e, prima di tutto, come Uomo".